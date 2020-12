Sport e solidarietà per le giovani “perle” del pattinaggio bitontino

Sport e solidarietà: un binomio non certo nuovo ma che acquista particolare valore in questo periodo di pandemia. Ed è proprio con un gesto di solidarietà che due società di pattinaggio artistico – La Perla di Bitonto e l’Aspa Don Tonino Bello di Giovinazzo – hanno organizzato un allenamento congiunto improntandolo su coreografie a tema natalizio. Naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Ad organizzare le esibizioni, che si sono svolte il 21 dicembre, la presidente Alessandra Fallacara e l’allenatrice Sara Palmiotto, che hanno calibrato le coreografie per i distinti gruppi di bambini e ragazzi che in questi mesi hanno continuato a svolgere l’attività sportiva.

La solidarietà si è manifestata con una raccolta di generi alimentari donati dai genitori dei giovani atleti e donati alle famiglie in stato di disagio a causa della pandemia, attraverso il Ser Molfetta ed in particolare Giovanni Sasso, Giovanna Goffredo e Paola di Sandro.

Il Natale è anche tempo di ringraziamenti per l’Aspa, a cominciare da quelli rivolti all’amministrazione comunale di Giovinazzo che ha consentito l’utilizzo delle strutture permettendo agli atleti di svolgere gli allenamenti in sicurezza durante tutto il 2020.

E il ringraziamento va anche ai collaboratori: Donato Lacalamita per il costante impegno nella pulizia e igienizzazione accurata degli spazi del PalaPansini, alla maestra di pattinaggio Rosa Spaccavento Turtur, all’insegnante di danza Francesca Morrone, alla preparatrice atletica Maria Bavaro, alle allenatrici federali Lara Fracchiolla, Angela Fanelli ed Elisa Fanelli. E, non per ultimo, i ringraziamenti sono riservati al vicepresidente della società, Antonio Dangelico.

L’Aspa è pronta per la nuova stagione agonistica: le prime gare, in programma già a gennaio, saranno competizioni regionali che potranno dare accesso ai campionati italiani.