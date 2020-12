Cura animali, stanziati 5mila euro per associazioni volontariato del territorio

Cinquemila euro per le associazioni di volontariato che da anni si spendono per la cura e la tutela degli animali a Bitonto e nelle frazioni: questo l'oggetto dell'atto di indirizzo che martedì scorso la Giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessora Rosalba Camasta, che detiene la delega per la cura degli animali sul territorio.

Ad annunciarlo è lei stessa, che ringrazia i volontari per l'impegno e il lavoro svolto: "Grazie al loro aiuto, in attesa della realizzazione di un nuovo rifugio su un terreno di proprietà comunale confiscato alla mafia, potremo proseguire l'attività di mappatura dei cani randagi e delle colonie feline, sempre in concerto con Polizia locale e veterinari dell'ASL" .

Camasta ha poi aggiunto: "Nel corso degli anni, notevole è stato l'impegno dei volontari nell'organizzazione di giornate di microchippatura dei cani di proprietà e di iscrizione nell'anagrafe canina. Il lockdown però ha impedito di proseguire per questa strada".

"Quanto approvato è solo un piccolo segnale, che ho richiesto venisse dato con l'inserimento nel bilancio di previsione 2020-2022 di una piccola somma che, seppur molto esigua, rappresenta un inizio dell'attività che il mio assessorato vuole impostare", conclude l'assessora.