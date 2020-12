Omicidio Tarantino, Ruggiero (M5S): “Ferita dolorosa per Bitonto, la lotta alla mafia continua”

“La tragica e barbara uccisione di Anna Rosa Tarantino, di cui ricorre il terzo anniversario, è una di quelle ferite profonde e dolorose che segnano per sempre una comunità. Per lei e per tutte le vittime innocenti di mafia, lo Stato non deve arretrare di un passo”.

Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), intervenuta ieri alla manifestazione in ricordo di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia.

“Bisogna insistere con ostinazione – prosegue – nella lotta contro un cancro che inquina la vita democratica di un Paese, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e frena la crescita economica. Questo è ancora più vero con lo scoppio della pandemia, che rischia di spingere nella trappola dell’usura famiglie e aziende. Perciò, ora come non mai, lo Stato, ad ogni suo livello, dai Comuni al Parlamento, deve serrare i ranghi per contrastare mafie e attività criminali, che rischiano di ingrossarsi sfruttando le difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria. Noi questo non possiamo permetterlo. Dobbiamo farlo per Anna Rosa e tutte le vittime innocenti di mafia”.