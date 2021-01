Bilancio del Natale solidale della Volley Bitonto, aspettando l'estrazione della Lotteria

In attesa che ci si possa riavvicinare sportivamente e agonisticamente, l’ASD Volley Bitonto scende in campo nel sociale. Si è conclusa il 23 dicembre la raccolta di generi alimentari, beni di prima necessità, giochi e libri promossa dall’associazione con l’iniziativa “Una Schiacciata Solidale”.

Lo spirito della festa, in un momento difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, è passato attraverso il gesto di vicinanza di una comunità, che ha riscaldato gli animi di diverse famiglie in ristrettezze economiche, destinatarie dei doni raccolti.

La grande famiglia della storica società pallavolistica bitontina ha sostenuto infatti il progetto, collaborando alla raccolta e contribuendo al raggiungimento di un traguardo che si configura come un momento sociale da vivere assieme.

Numerose le realtà territoriali che hanno sposato il progetto, associative e non, a partire dalla Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce” e dalla ASD e C “Laureati in Movimento” di Bitonto, dagli sponsor Brini Legnami, Gymnica Fitness Club, Officine Culturali, Intini SRL, Via Vai Car, Fratres Bitonto, e dai partner DaBitonto, Benjamin Franklin Institute, Cartolibreria Raffaello, Masseria Lama Balice, Fidas Bitonto, La Pizzicheria, Farmacia De Pinto, Foto Digital Discount Molfetta, e altri ancora. Una rete di energie e condivisione, che confluisce nel medesimo percorso.

A prendere parte al circuito virtuoso innescato dalla Volley Bitonto, un grande supporto da parte del Mercato Solidale di Pescara, con un’ingente donazione che allieterà le feste di numerose famiglie bitontine.

«Siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti con questa piccola iniziativa», commenta il direttivo della Volley Bitonto. «Ogni anno, nel nostro piccolo, cerchiamo di veicolare il senso e lo spirito della comunità, oltre il campo da gioco, per rendere speciale questo Natale per alcune famiglie, visto il momento difficile».

A rafforzare l’atmosfera natalizia, la Posta di Babbo Natale, a cui i bambini hanno potuto consegnare letterine, disegni e pensieri da condividere insieme alla fine delle feste.

A corredo dell’iniziativa, una Lotteria Solidale con estrazione finale il 4 gennaio. «L’intero ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti verrà devoluto in beneficenza, grazie a una macchina organizzativa, nata spontaneamente, che si sta muovendo con noi», spiegano dalla società. Da un piccolo gesto ne conseguono, in un circolo virtuoso, molti altri, divenendo paradigma ed esempio di vicinanza in un momento complicato quale quello che molte famiglie stanno affrontando.

È ancora possibile acquistare i biglietti della Lotteria contattando i numeri 380 2138121 e 080 3743984, oppure tramite la pagina facebook Volley Ball Bitonto.

L’associazionismo si dimostra così punto di riferimento, in sinergia con la collettività, per le comunità locali. Oltre lo sport, si veicolano insegnamenti e momenti d’intenso valore sociale, per educare grandi e piccoli allo stare bene insieme.