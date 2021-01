Basilica Santi Medici, statue più “vicine” e una grande stella ad illuminare il sagrato

“Natale è la festa dell’amore e della luce”: l’ha ribadito il parroco rettore della basilica Santi Medici don Vito Piccinonna durante l’omelia della veglia di Natale, introducendo due nuove iniziative accolte con calore da bitontini e pellegrini.

La prima è “devozionale”: a causa della pandemia, per la prima volta nella storia, non c’è stata la tradizionale cerimonia di risalita delle statue dei Santi Medici che avviene nella prima decade di novembre. Attualmente le effigi troneggiano sul lato sinistro dell’altare e non sono racchiuse, come da consuetudine, nella teca che sovrasta l’altare maggiore.

La cerimonia di risalita, cominciata nel lontano 14 ottobre 1963 ad opera del parroco rettore monsignor Domenico Vacca, aveva luogo subito dopo il ritiro della solenne processione nella terza domenica di ottobre, alla presenza del vescovo monsignor Aurelio Marena. Dal 16 ottobre 2008, dopo ben 45 anni, monsignor Francesco Savino, già parroco rettore della basilica, introdusse una variazione pur restando fedele alla cerimonia religiosa, fissandola nella prima decade di novembre con beneplacito dall’arcivescovo monsignor Francesco Cacucci. La motivazione scaturiva dalla concomitanza con la solennità liturgica di Ognissanti e con la festa di San Trifone.

Le notizie storiche sulle tradizionali cerimonie liturgiche e religiose legate al culto dei Santi Medici sono riportate nel volume “Il carisma del vescovo monsignor Aurelio Marena (1950-1978) nella Basilica Pontificia dei Santi Medici Cosma e Damiano”, di cui è autore il teologo Giuseppe Cannito.

Nel 2020, a causa del coronavirus, il parroco rettore don Vito Piccinonna ha scelto di non celebrare la tradizionale cerimonia di risalita delle immagini dei Santi Medici, ma al termine delle Messe, prima della benedizione, i sacerdoti recitano una preghiera ai santi Cosma e Damiano per chiedere salute e protezione dalla pandemia. Ai fedeli, nel rigoroso rispetto del protocollo anti contagio (obbligo di mascherina e distanziamento sociale), è consentito di recarsi all’altare e di sostare dinanzi alle immagini dei Santi Medici per implorare, venerare e pregare.

La seconda novità è “evangelica”: è stata collocata per la prima volta all’ingresso della basilica dei Santi Medici un’enorme stella cometa con una lunga scia luminosa, che di sera è ben visibile su tutta piazza XXVI Maggio.

Simbolo delle festività natalizie, la stella cometa è presente nei presepi, nei racconti evangelici e in cima agli abeti natalizi. Nella tradizione cristiana è legata alla figura dei Re Magi, che sarebbero stati guidati dalla sua chioma scintillante fino alla grotta di Betlemme in cui avrebbero trovato Gesù Bambino appena nato, portando in dono oro, incenso e mirra (Mt 2,10-12).

Le due nuove iniziative legate alle festività natalizie hanno avuto riscontro molto positivo tra i fedeli, felici di poter ammirare la stella cometa che brilla luminosa dinanzi alla basilica, segno della luce di Gesù, e di poter sostare in preghiera dinanzi alle immagini dei Santi Medici: con la loro bellezza artistica irradiano stupore agli occhi dei cristiani, che confidano nella loro intercessione di taumaturghi per eccellenza.