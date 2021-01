Ritardi e soste ingiustificate, cresce l'esasperazione dei viaggiatori Fnb

Ancora ritardi sulla linea Bari-Barletta gestita in concessione dalle Ferrovie del Nord Barese. A lamentarli è un’utente indignata, che riporta il caso di ieri, 4 gennaio 2021: il treno in transito a Bitonto alle 7.58 (come annunciato dai display in stazione, mentre l'orario ufficiale pubblicato da Ferrotramviaria riporta 7.57) è arrivato a Bari Centrale alle 8.43, con 15 minuti di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto.

“Il treno – riporta la pendolare – è rimasto fermo per almeno dieci minuti alla stazione di Fesca San Girolamo, senza che ai passeggeri venissero comunicate cause e durata presumibile della sosta non prevista; porte e finestrini dei vagoni erano ermeticamente chiusi, alcuni passeggeri non indossavano correttamente la mascherina e non c'è stato alcun controllo da parte del personale viaggiante, che è rimasto per tutto il tempo chiuso in cabina di comando”.

L’utente aggiunge inoltre che – quando è andata a chiedere spiegazioni – “almeno uno dei ferrovieri non indossava la mascherina e non l'ha messa per parlare con me (mi ha spiegato che "stavano prendendo delle prescrizioni")”.

“I disagi e la mancanza di considerazione per i viaggiatori paganti sono davvero esasperanti”, conclude la denuncia giunta a BitontoLive.