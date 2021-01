Polizia Postale e delle Comunicazioni, 2020 di superlavoro

Il 2020 è stato caratterizzato da mutamenti profondi delle nostre abitudini di vita. In modo repentino, quasi tutte le nostre attività (lavoro, scuola, tempo libero, formazione, cultura, relazioni) hanno conosciuto una rimodulazione basata in larga parte sull’utilizzo della rete, con un allargamento della platea degli utenti. Ciò ha determinato un’accresciuta esposizione alle aggressioni della cyber criminalità.

In questo scenario, l’impegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni si è indirizzato verso la prevenzione e il contrasto di un insieme di attacchi informatici, diretti a colpire il patrimonio personale dei cittadini, l’integrità del tessuto economico produttivo del Paese, la regolarità dei servizi pubblici essenziali, il mondo delle professioni, la sicurezza e la libertà personale di adulti e ragazzi, con particolare riferimento alla protezione dei bambini e delle persone più vulnerabili.

LOTTA ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE

Nel corso del 2020, il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) ha confermato il ruolo centrale della Polizia Postale e delle Comunicazioni nella lotta alla pedofilia e pornografia online.

Dall’inizio della pandemia da Covid-19, la Polizia Postale ha intensificato il monitoraggio della rete per scongiurare l’aumento di reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online, determinato dalle misure restrittive assunte.

È stato svolto un lavoro di valutazione settimanale dei dati relativi alla vittimizzazione di bambini e ragazzi in rete, per monitorare la minaccia cibernetica in un momento di fragilità emotiva globale.

Con la sospensione delle attività scolastiche e la conseguente attivazione della didattica a distanza, sono aumentate le segnalazioni relative a episodi d’intrusione nelle piattaforme dedicate alla formazione degli studenti. La Polizia Postale ha svolto un assiduo monitoraggio anche sulle app di messaggistica istantanea, per individuare i responsabili degli accessi non autorizzati, accertando la presenza di gruppi dedicati.

I reati, cresciuti di circa il 110% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, hanno riguardato lo sfruttamento sessuale e l’adescamento di minori online. Per contrastarli, la Polizia Postale ha intensificato il monitoraggio della rete; ha rafforzato il raccordo delle investigazioni nei canali di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, allo scopo di disarticolare le comunità virtuali illecite; ha innalzato, laddove possibile, il livello di collaborazione con i social network più diffusi in Italia, per contrastare l’utilizzo improprio del web; ha aumentato l’impegno ad individuare i siti che contengono materiale pedopornografico da inserire nella “lista nera” gestita dal CNCPO, il cui accesso viene inibito, con modalità diverse a seconda dell’ubicazione dei server utilizzati, agli utenti internet attivi sul territorio italiano.

Quattordici sono state le indagini più significative condotte nel 2020 dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale nell’ambito dei reati di sfruttamento sessuale dei minori, principalmente sotto copertura online anche nelle Dark Net. I poliziotti del CNCPO hanno monitorato 33.681 siti, di cui 2.446 inseriti in black list e oscurati in quanto presentavano contenuti pedopornografici. 1.192 le persone indagate, 69 gli arrestati, per un totale di 757 perquisizioni e 215mila gigabyte di materiale sequestrato.

TRUFFE ON LINE E REATI CONTRO LA PERSONA

Nei primi mesi dell’anno, sono stati riscontrati numerosi casi di truffe online nella vendita di dispositivi di protezione individuale, considerata la ricerca pressante di mascherine, guanti, liquidi igienizzanti, attraverso la proliferazione di numerosi siti di e-commerce truffaldini dedicati al commercio di tali prodotti.

Sono state anche raccolte numerose segnalazioni e condotte altrettante attività d’indagine sulle false raccolte fondi attraverso siti web apparentemente riconducibili ad enti ospedalieri, o accreditati da falsi patrocini di istituzioni o enti pubblici.

Inoltre, è stato osservato, contemporaneamente alla chiusura dei luoghi di lavoro a seguito dell’introduzione delle misure di contenimento del virus, un incremento del fenomeno dei falsi annunci di lavoro.

Nell’ambito delle truffe online, nel corso del 2020 sono stati trattati complessivamente 98mila casi.

Anche nella repressione dei reati di minacce e molestie, perpetrati attraverso i social network o con mezzi “tradizionali”, massimo è stato l’impegno della Polizia Postale con 1001 casi trattati, 2 arrestati e 270 persone denunciate.

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ONLINE

Il portale del Commissariato di Pubblica Sicurezza è divenuto il punto di riferimento specializzato per chi cerca informazioni, consigli, suggerimenti di carattere generale, o vuole scaricare modulistica e fare segnalazioni.

Nel 2020 sono state registrate più di 3 milioni di visite, con un incremento del 214,6% rispetto al 2019.

Uno strumento agevole che consente al cittadino, da casa, dal posto di lavoro o da qualsiasi luogo, di entrare nel portale ed usufruire degli stessi servizi di segnalazione, informazione e collaborazione che la Polizia Postale e delle Comunicazioni, quotidianamente e ininterrottamente, offre agli utenti del web.

Di particolare importanza le segnalazioni giunte anche sul sito del Commissariato di Pubblica Sicurezza online per i reati di cyberbullismo perpetrati da studenti nei confronti di compagni di scuola e non, attraverso i social media, con atti denigratori e diffamatori. Alcune attività sono sfociate nell’emissione da parte dei Questori di provvedimenti di ammonimento, anche per responsabilizzare i minori autori del reato.