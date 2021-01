Videoconferenza contro i rifiuti radioattivi sulla Murgia: l'idea di VogliAMO Bitonto Pulita

È stata pubblicata dalla Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin) la Cnapi (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), che individua le zone dove localizzare in Italia il deposito che dovrebbe contenere “in sicurezza” le scorie nucleari del nostro Paese. Si tratta in realtà di siti già individuati nelle carte del 2010, il cui rischio appare ora imminente.

Tra Puglia e Basilicata, le aree indicate in “zona verde” (ovvero quelle la cui candidatura è più favorevole) sono sei nei Comuni di Altamura, Matera, Laterza e Gravina in Puglia.

Con il via libera alla Carta, parte la fase di consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all'esito della quale si terrà, nei quattro mesi successivi, il seminario nazionale. In questo arco di tempo sarà possibile effettuare osservazioni tecniche.

Chiara appare la posizione dei sindaci di Gravina e Altamura, che già in passato avevano esternato la contrarietà delle proprie giunte alla realizzazione del progetto. Analoga la posizione espressa dal Parco Nazionale Alta Murgia e da tante altre associazioni e istituzioni che si stanno attivando, nel tentativo di scongiurare l'ennesimo scempio ambientale ipotizzato in quelle terre che vivono prettamente di agricoltura e allevamento.

Assoluta contrarietà allo stoccaggio di rifiuti nucleari sulla nostra Murgia esprime il movimento VogliAMO Bitonto Pulita, che lancia l’iniziativa di una videoconferenza, da tenersi martedì 12 gennaio, aperta alla partecipazione di tutte le forze del partenariato sociale e ai partiti politici di Bitonto, affinché esprimano “osservazioni puntuali, nel tentativo condiviso di scongiurare l'invasione delle nostre terre dalle scorie nucleari”.

Per ricevere il link alla video riunione, che verrà organizzata probabilmente tramite la piattaforma Zoom, scrivere alla mail vogliamobitontopulita@gmail.com.