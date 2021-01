Addio a don Mimì Giugliano, già vicario parrocchiale della basilica Santi Medici

Lunedì 4 gennaio, nella chiesa del Santissimo Sacramento, monsignor Francesco Cacucci, amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, ha presieduto la celebrazione del funerale di don Mimì Giugliano, venuto a mancare domenica scorsa. Nell’omelia, Cacucci ha voluto ricordare con semplicità l’esemplare itinerario di vita presbiterale di don Giugliano, che si è donato totalmente al Signore.

Hanno concelebrato monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi, don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale, don Donato De Felice parroco della chiesa Santissimo Sacramento, don Vito Piccinonna parroco rettore della Basilica Santi Medici, don Ciccio Acquafredda parroco della Cattedrale, don Giuseppe Ricchiuto del Capitolo Concattedrale, don Antonio Stizzi parroco Natività di Nostro Signore di Bari ed altri sacerdoti della diocesi.

Don Domenico Giugliano, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 1° febbraio 1934, fu ordinato frate cappuccino sacerdote il 21 agosto del 1960 ed occupò il posto di guardiano provinciale. Il 10 ottobre 1968 fu immesso nella diocesi di Bitonto, dove svolse l’incarico di assistente Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e fu membro canonico del Capitolo Cattedrale.

Nel 1974 monsignor Aurelio Marena gli conferì la nomina di vicario della parrocchia Santi Medici, un mandato pastorale prestigioso che ricoprì con diligenza fino al 1987, nel periodo cruciale della costruzione del nuovo santuario, in collaborazione con monsignor Domenico Vacca (primo parroco rettore). Il 23 novembre 1975 partecipò con il clero bitontino alla consacrazione della Cripta pontificia dei Santi Medici.

Nei primi anni di sacerdozio don Mimì insegnò Religione, avendo conseguito la laurea in Teologia presso la Facoltà Teologica di Napoli. Nel 1974 conseguì una seconda laurea in Filosofia all’Università di Bari. Per molti anni ha insegnato Italiano all’istituto tecnico industriale Volta di Bitonto.

Nel 1989 monsignor Mariano Magrassi, arcivescovo di Bari-Bitonto, gli conferì la nomina di parroco della chiesa della Natività di Nostro Signore nel quartiere Enziteto di Bari, e don Mimì si tuffò con entusiasmo in questo nuovo servizio pastorale, ricoprendo questo ministero sacerdotale fino al 2011. Per motivi di salute ha svolto gli ultimi anni di sacerdozio come collaboratore spirituale nella chiesa del Santissimo Sacramento di Bitonto.

Ha lasciato un ricordo indelebile nella basilica pontificia dei Santi Medici, come fondatore e promotore dell’attività nel Centro sportivo pastorale Santi Medici, rivolto soprattutto ai ragazzi e ai giovani.

La sua ultima presenza ufficiale nella basilica dei Santi Medici risale al 22 marzo 1999, in occasione della presentazione del volume sulla storia, i miracoli e la medicina dei Santi Medici, alla presenza di numerose autorità religiose (25 sacerdoti cattolici, il priore della basilica di San Nicola con i padri domenicani di Bari, i padri ortodossi greco bizantini, i padri ortodossi russi, i diaconi diocesani) in una basilica stracolma di fedeli. Il professor Giuseppe Cannito, autore del volume, così ricorda don Mimì: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui tante attività pastorali nella Curia vescovile, persino in udienza generale da papa Giovanni Paolo II in Vaticano”.

Don Mimì è stato un sacerdote dotato di carisma evangelico lungimirante verso la chiesa e il prossimo. Con la sua azione ha generato nel cuore del clero e dei laici bitontini sentimenti di affetto e di stima, e il suo nome rimarrà inciso nel registro dell’albo storico cronologico clericale come quarto vicario parrocchiale della basilica pontificia dei Santi Medici di Bitonto.