Comitato Ambiente è vita: “Noi sempre più attivi e non radioattivi”

Pubblichiamo il comunicato del Comitato “Ambiente è vita” di Bitonto, che chiarisce alcuni punti della scottante vicenda ambientale di questi giorni: l’ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari in un sito pugliese. In ballo i territori di Altamura, Gravina e Laterza.

“CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee): la mappa della discordia. Con la sua pubblicazione, tutti i cittadini organizzati e non, si sono allarmati dalla possibilità di avere un deposito di scorie nucleari nelle vicinanze. Tutte le forze politiche mostrano la propria contrarietà (anche quelle storicamente a favore delle centrali nucleari). Raccolta firme e polemiche sorgono spontanee, anche a giusta ragione.

Cerchiamo però di fare chiarezza, smontando qualche falsa credenza che circola in rete nelle ultime ore.

Sono state individuate 67 “aree potenzialmente idonee”, ma solo una sarà la sede del deposito.

I rifiuti radioattivi NON provengono da centrali nucleari dismesse da conservare in un sito europeo, ma sono materiali a media e bassa attività: reagenti farmaceutici; mezzi radiodiagnostici degli ospedali (come la risonanza magnetica nucleare); terapie nucleari; radiografie industriali; guanti e tute dei tecnici ospedalieri; controlli micrometrici di spessore delle laminazioni siderurgiche; marker biochimici; biomarcatori; parafulmini; rilevatori di fumo lampeggianti…

Non è giustificato il vittimismo tipico meridionale, in questo caso, in quanto i 12 siti con la candidatura più forte per ospitare il deposito sono nelle province di Alessandria, Torino e Viterbo e i centri che attualmente detengono provvisoriamente le scorie sono nella maggioranza in nord Italia.

STORIA DELLA CNAPI

La mappa doveva essere redatta dal 2003, ma solo nel 2010 si comincia a porne le basi e viene ultimata 2015 e mantenuta in forma segreta. Da allora L'Europa invita i Governi italiani, che si sono succeduti, a procedere con la pubblicazione, ma finora nessuno di questi si è preso la responsabilità di adempiere in tal senso, per non sollevare polemiche. Finalmente il 30 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rilasciano il nulla osta alla Sogin per pubblicare sul sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività in sicurezza.

Al di là di esagerazioni e facili allarmismi, alla luce dei criteri di selezione del sito per la costruzione del suddetto deposito (che non rappresenta certamente un surplus ambientale e turistico per il territorio interessato), riteniamo che i luoghi individuati in Puglia e Basilicata non possano essere considerati aree idonee per la vicinanza a zone sismiche e per via del criterio di approfondimento numero 11 che eviterebbe collocazione in presenza di «produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico». Sicuramente i territori di Gravina, Altamura, Matera e Laterza presentano queste caratteristiche storico geografiche tra le più evidenti a livello nazionale.

Ci uniamo a quanti vorranno dimostrare il dissenso verso il loro inserimento tra i siti possibili per i giusti motivi.

Unica nota positiva è che i siti individuati non ricadono nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, come si evince dalla mappa ufficiale della Sogin.