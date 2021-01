Bitonto ricorda Michele Tatulli, il poliziotto ucciso dalle BR nel 1980

Oggi alle 12, con una simbolica cerimonia all’ingresso del Palazzo municipale, sarà ricordato l’agente di Polizia Michele Tatulli, ucciso a soli 25 anni a Milano, nel 1980, in un agguato delle Brigate Rosse.

Sono trascorsi quarantuno anni da quella tragica mattina: il giovane Tatulli, il vicebrigadiere Rocco Santoro e l’appuntato Antonio Cestari furono freddati mentre erano in servizio di controllo davanti a scuole e fabbriche in via Schievano, nella zona sud del capoluogo lombardo, per mano di alcuni terroristi della “Colonna Walter Alasia”.

I tre poliziotti sono stati insigniti nel 2004 della medaglia d’oro al Merito Civile “alla memoria”.

A rendere omaggio con la deposizione di una corona di fiori ai piedi della lapide che all’ingresso del Municipio ricorda il tragico evento sarà il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. Con lui, nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, i familiari di Michele Tatulli e i rappresentanti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Comando di Polizia locale.