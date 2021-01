ASL Bari, conclusa fase 1 campagna vaccini in ospedali e presidi post acuzie

Quasi 4.500 vaccinati nelle strutture ospedaliere, con un’adesione altissima dappertutto e punte del 100% nell’ospedale di Altamura e del 99,4% a Putignano. Sono confortanti i dati della fase 1 provenienti da ospedali e presidi post acuzie dell’ASL Bari.

L’obiettivo di garantire la copertura della prima dose di vaccino anti Covid-19 agli operatori sanitari è stato raggiunto in tempi rapidi. In questi giorni hanno concluso la somministrazione i presidi di Altamura, Molfetta, Monopoli, Putignano, Corato, Terlizzi, Di Venere (con il ppa di Triggiano) e San Paolo di Bari. Si stanno ultimando le sedute di vaccinazione per gli operatori assenti nei giorni scorsi per ferie o malattia.

Il Nucleo Operativo Aziendale Vaccini ha programmato ed eseguito un piano vaccinale senza precedenti, coinvolgendo tutte le strutture ospedaliere, per un totale di otto centri dedicati all’inoculazione e altrettanti team di vaccinatori.

Il programma va avanti a ritmo serrato anche sugli altri fronti interessati. Sono attivi da tempo i punti vaccinali territoriali dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica-SISP nell’Area Metropolitana di Bari, nelle Aree Nord e Sud. Da qualche giorno si sta procedendo anche nei Distretti Socio Sanitari per tutti gli operatori delle strutture territoriali, dipendenti e convenzionati, compresi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La vaccinazione sta riguardando parallelamente il personale del Servizio 118, con un organico di circa 700 operatori, dei quali oltre 500 hanno già ricevuto la prima dose.