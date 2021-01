Pellegrini in cammino, online il calendario della Via Francigena

È online sul sito www.laviafrancigenadelsud.it il calendario 2021 della Via Francigena realizzato dal comitato/associazione Via Francigena del Sud, che si occupa della tutela e valorizzazione del tratto francigeno, direttrice traiana, che include Andria, Corato, Ruvo di Puglia e Bitonto. Il calendario è stato presentato il 4 gennaio nela chiesetta di Santa Lucia, lungo la Via Francigena di Corato.

«Il calendario è un insieme di “scatti di pellegrini” che sono stati accolti dal comitato della Via Francigena del Sud durante il loro cammino nel 2020 e che attesta quanto i pellegrini si sentano accolti e riconosciuti dal territorio che attraversano e visitano, a cui rimangono affezionati portando con sé “bei ricordi”», spiegano dal comitato.

Il calendario è concepito anche come agenda, ricca di date di festività legate alla nostra tradizione. È innovativo perché digitale: è il primo che, con un link, permette di promuovere il territorio in modo integrato, di effettuare alcuni approfondimenti per i più appassionati e di conoscere la figura mistica di Luisa Piccarreta, detta "la Santa di Corato", oggetto del processo di beatificazione in Vaticano.