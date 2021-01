Autovelox abbattuti, Italia in Comune: "No al vandalismo, sì al rispetto delle regole"

"La sicurezza delle arterie stradali della città di Bitonto è sempre stata una priorità di questa Amministrazione tutta. A tal fine il gruppo politico di Italia in Comune ha creduto valida la sperimentazione di autovelox fissati agli ingressi delle frazioni di Mariotto e Palombaio e su alcune strade del capoluogo. Ma oggi, ancora una volta, la città è costretta a subire un ennesimo atto di vandalismo e bullismo: per la terza volta, infatti, gli autovelox prontamente ripristinati sono stati distrutti da parte di vandali senza scrupoli, i quali vogliono mandare un messaggio inneggiante all'anarchia". Così il gruppo politico di Italia in Comune, che aggiunge: "Non ci faremo scoraggiare da questi atti ignobili e chiediamo a tutta l’Amministrazione di unirsi in un coro univoco nel denunciare queste azioni vergognose, nella certezza che saranno predisposte soluzioni più incisive che possano garantire il rispetto delle regole per rendere più sicure le strade del territorio cittadino".

Italia in Comune prende inoltre le distanze "da tutti coloro che, pur di parlare male della Amministrazione Abbaticchio, sembrano plaudire a questi atti di pura barbarie vandalica. Le comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto meritano rispetto. Non ci scoraggeremo. Non ci arrenderemo. Non indietreggeremo di un passo".