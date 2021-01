Proroga al 31 gennaio per l’iniziativa “Un dono per un buono”

L’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta delle ocali associazioni di categoria dei commercianti, ha deciso di prorogare i termini dell’iniziativa “Un dono per un buono”, la campagna per incentivare gli acquisti natalizi e i saldi, con buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia.

Con la proroga al 31 gennaio della scadenza, ci sono quindici giorni in più di tempo per effettuare gli acquisti, che potranno concorrere alla formazione del totale di spese, per le quali sarà possibile richiedere un buono da spendere nei successivi mesi di marzo e aprile.

Ci sarà più tempo anche per presentare la domanda di richiesta del buono, il cui valore sarà proporzionale al totale degli acquisti effettuati, con l’allungamento della scadenza fissata ora al 28 febbraio.

In questo modo potranno essere recuperate le occasioni di acquisto mancate per via delle chiusure forzate in coincidenza con le giornate di restrizione da zona rossa.

Beneficiari della misura di sostegno sociale, lanciata a fine 2020 dalla giunta Abbaticchio, sono cittadini e famiglie (titolari e/o dipendenti e/o collaboratori di attività sospese dai vari dpcm emanati da marzo in poi) che hanno sofferto maggiormente la crisi, individuati dall’Ufficio di Piano con il supporto del Segretariato Sociale. Requisito principale per partecipare all’assegnazione dei buoni è un ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda pari o inferiore a 15mila euro.

Si possono cumulare tutti gli acquisti effettuati dal 18 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 nei negozi di Bitonto, Palombaio e Mariotto (esclusi gli esercizi commerciali in cui è possibile spendere i “buoni spesa alimentari” del Comune, finanziati dal decreto legge n. 154/2020) da documentare con scontrini timbrati e completi dei dati dell’acquirente, fatture o scontrini elettronici.

Il valore del buono shopping varierà da un minimo di 20 euro per una spesa complessiva compresa tra 50 e 150 euro ad un massimo di 75 euro nel caso di una spesa complessiva superiore a 500 euro.