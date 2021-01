L’Unione Nazionale Consumatori sbarca a Bitonto

L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) è la prima associazione di consumatori in Italia. La sua fondazione risale al 1955 ad opera di Vincenzo Dona (1930-2006), riconosciuto pubblicamente come il fondatore del consumerismo italiano.

L’UNC sbarca a Bitonto con uno sportello di consulenza, che avrà sede in via della Repubblica Italiana al civico 62. Tutta l’attività di tutela legale dei consumatori sarà coordinata e gestita dall’avvocato Anna Ruggiero.

A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, ogni appuntamento dovrà essere concordato preventivamente, o di persona nella sede in via Repubblica, o telefonicamente al numero 080 9178586, o tramite email all’indirizzo consumatoribitonto@gmail.com.

L’UNC è un’organizzazione senza fini di lucro che ha come fine statutario esclusivo la salvaguardia e la difesa degli interessi dei consumatori, riconosciuta dal Codice del Consumo come rappresentativa a livello nazionale e per questo siede nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso il Ministero dello Sviluppo economico, nelle seguenti materie: acquisti e e-commerce, alimentazione e sicurezza, animali domestici, auto e moto, banche e poste, casa ed elettrodomestici, elettricità e gas, emergenza coronavirus, privacy e call center, salute e benessere, telefonia e Internet, televisione e pay tv, truffe e raggiri, turismo e trasporti.

Grazie all’impegno sessantennale dell’Unione Nazionale Consumatori, sono state approvate le prime leggi a tutela dei consumatori (dalla legislazione sul peso netto alle norme sulla sicurezza alimentare, dalla classificazione dei tessili alle norme sui prodotti elettrici) fino alla class action (art. 140-bis Codice del Consumo). È stata proprio l’UNC ad ottenere, nel 2013, la storica sentenza (Tribunale di Napoli) che per la prima volta in Italia ha accolto la class action di un’associazione di consumatori.

L’Unione Nazionale Consumatori è membro del CNCU, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, presso il Ministero dello Sviluppo economico. È l’associazione di promozione sociale approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Inoltre UNC è ufficialmente notificata alla Commissione Europea come associazione di consumatori in Italia, nonché membro di Consumers International, di Consumers Forum e del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori. Nel 1990, per l’attività di educazione ai consumatori, è stata insignita del Premio per la Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2018 ha vinto il Premio Antitrust come migliore associazione di consumatori “per essersi distinta nella diffusione dei valori della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori”.

Al 31 dicembre 2019 (ultimi dati comunicati per legge al Ministero dello Sviluppo Economico), l’Unione Nazionale Consumatori dichiara 63.847 soci ordinari (che versano una quota associativa) ed oltre 278.000 iscritti al sito (che ricevono una newsletter settimanale online).

Sul territorio nazionale l’UNC si avvale di oltre 130 punti di contatto con i cittadini, tra comitati locali, delegazioni e sportelli di consulenza e di professionisti con convalidata esperienza nelle materie di consumo, che svolgono un’attività di consulenza e assistenza legale nelle sedi centrali e periferiche.