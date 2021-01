Contagi a Villa Giovanni XXIII, tutte le parrocchie si uniscono in preghiera

"Le comunità parrocchiali di Bitonto, Mariotto e Palombaio esprimono solidarietà e vicinanza nella preghiera agli ospiti e al personale della Onlus Villa Giovanni XXIII e, in questi giorni, continuano ad elevare suppliche a Dio, Padre di misericordia, perché sia sostegno, forza e liberazione nella difficile prova che stanno affrontando tutti i nostri fratelli e sorelle coinvolti nella tragedia della pandemia".

Questo il messaggio che giunge alla casa di riposo della città, toccata dai contagi da coronavirus, dai parroci di Bitonto, Mariotto e Palombaio.

Tutte le comunità parrocchiali vivranno una giornata di preghiera per i nostri nonni e genitori e i nostri anziani ospiti di Villa Giovanni XXIII e per tutti i componenti del personale, che con amore, dedizione e competenza professionale si prendono cura di ciascuno di loro.

Nella celebrazione eucaristica di domani, in tutte le parrocchie si pregherà con questa particolare intenzione e, secondo i tempi che saranno comunicati dalle singole parrocchie, in quel giorno stesso o nei giorni seguenti si svolgerà un momento di Adorazione eucaristica con la medesima intenzione. I fedeli che non potranno andare in chiesa sono invitati ad unirsi in preghiera da casa, con la recita del Santo Rosario o con la meditazione di un passo della Sacra Scrittura.