Caterina Ferri: “La malattia mentale è un tappeto di sale”

Da venticinque anni rappresenta un punto di riferimento per i pazienti con problemi psichiatrici che hanno bisogno di sostegno terapeutico. Il centro diurno in via Capaldi è una delle due strutture della cooperativa sociale Anthropos a Bitonto.

Aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 del mattino alle 7 di sera accoglie venti ospiti, che arrivano non solo da Bitonto e frazioni ma anche da Bari e dai comuni dell’hinterland. A seguirli è un’equipe di educatori professionali, assistenti sociali e operatori sociosanitari a cui si affiancano un terapista della riabilitazione psichiatrica ed una psicologa psicoterapeuta, tutti coordinati da Caterina Ferri.

Per lei, che arriva da Valenzano, il centro è diventata la seconda casa. “Sono qui ogni giorno da vent’anni – racconta a BitontoLive – e ho perso il conto dei pazienti e dei collaboratori che ho visto passare. Il team che mi affianca ora è giovane, preparato e molto motivato. Si lavora bene e c’è un bel clima”.

Per ogni paziente – spiega – viene predisposto un programmi terapeutico personalizzato, di concerto con il Centro di Salute Mentale che ne verifica i risultati ogni sei mesi. L’obiettivo è il miglioramento psicosociale degli ospiti, attraverso laboratori espressivi, manuali e culturali, attività sportive, formative e prelavorative: esperienze di condivisione svolte anche all’esterno, in un’ottica d’integrazione sociale con il territorio.

I pasti si preparano “in casa”, nella cucina del centro, e si consumano tutti assieme in sala da pranzo. Al servizio mensa provvede una cooperativa integrata che si occupa anche delle pulizie, nella quale lavorano anche ex utenti delle strutture Anthropos.

L’utenza – racconta Caterina Ferri – è diventata via via più giovane, e già da dieci anni si lavora su dipendenze “nuove”, come quella da Internet.

Durante il lockdown il centro è stato chiuso agli ospiti e le attività si sono svolte a distanza: solo chiamate, perché non tutti hanno un cellulare e pochissimi uno smartphone. Anche se nel gruppo c’è un’eccezione: un “genio” dell’informatica di 32 anni, che aiuta gli altri.

Da fine aprile 2020, in applicazione delle restrizioni imposte dal Covid, il centro è frequentato a giorni alterni da dieci pazienti. Anche il problema del trasporto – ci spiega la coordinatrice – lo impone, perché provengono da Corato, Ruvo, Modugno, Bari, e organizzare l’utenza in due turni nella stessa giornata è impossibile. Ogni giorno, prima dell’arrivo in struttura, i pazienti vengono sottoposti a triage telefonico, per sapere se hanno febbre, tosse o sintomi allarmanti. Massimo rigore nell’osservanza delle regole di igienizzazione e sanificazione degli spazi, e divieto di uscire dal centro per una passeggiata.

“Sono persone particolarmente fragili. Il nostro sostegno durante i mesi di chiusura – ricorda Ferri – è stato fondamentale per sottrarli all’isolamento: nelle telefonate quotidiane ci raccomandavamo di evitare di uscire e, se proprio necessario, di igienizzare le mani e indossare sempre la mascherina. E devo dire che ci hanno ascoltato, sono stati bravi. Abbiamo anche organizzato un laboratorio aperto a distanza, per stimolarli a coltivare i propri talenti e a non restare inattivi”.

Le videochiamate, ormai irrinunciabili, per queste persone rappresentano invece un grosso problema: per difficoltà cognitive e altri limiti, non solo strumentali, hanno difficoltà ad utilizzare il cellulare, che in alcuni casi altera il loro equilibrio.

“Solo chi vive ogni giorno al loro fianco – sottoliena Caterina – può comprendere come possano essere complicate cose apparentemente banali, come l’uso del telefono. La malattia distrugge come un tappeto di sale. Ecco perché nei laboratori li impegniamo a riscoprire competenze e talenti sepolti, come il ricamo a punto croce, il lavoro a maglia, il suono di uno strumento musicale, la pittura. Assegniamo loro compiti quotidiani, e questo li aiuta”.

Il tempo di permanenza dei pazienti nel centro diurno varia a seconda del piano terapeutico individuale. La malattia non ha un decorso prevedibile e non sempre fa marcia indietro, ci sono casi in cui la riabilitazione non funziona. Ma ci sono anche tanti casi postivi, di pazienti che migliorano e rientrano in famiglia, riscoprono abilità o imparano nuove competenze, fanno la spesa per i genitori anziani.

Le famiglie di provenienza degli ospiti sono chiamate ad un’alleanza con gli operatori. Vengono coinvolte in progetti e attività, anche se ora tutto è sospeso a causa del Covid.

“Quando iniziai a lavorare con i pazienti psichiatrici – ricorda Caterina Ferri – uscivano dai manicomi ed erano sedati da anni di terapie. Fuori da lì, tornavano a vivere. Ora gli utenti sono più giovani, in molti casi portano le cicatrici del bullismo subìto negli anni della scuola. Sono meno rispettosi e più aggressivi, spesso si rifiutano di comunicare. Oppure sono vittime di dipendenze, negli ultimi anni soprattutto da Internet. C’è un disagio strisciante e ci sono fragilità che non riescono ad emergere. Quando un ragazzo si chiude in casa e si rifiuta di uscire, le famiglie fanno finta di niente e sopportano la situazione perché non accettano l’idea della malattia mentale. Così passano anni prima che chiedano aiuto, e spesso è troppo tardi”.

Isolamento ostinato, tristezza permanente, dipendenza dai videogame sono campanelli d’allarme. Lockdown e dad hanno peggiorato la situazione: i ragazzi sono passati dal 7 al 27% di tempo quotidiano passato al cellulare. “Ecco perché sta nascendo un movimento per la scuola in presenza, perché troppi si stanno isolando, accusano attacchi di panico e di ansia. I ragazzi hanno bisogno di ritrovare la socialità. Il mondo della scuola pagherà le conseguenze di questo sconvolgimento”, dice Caterina Ferri.

Il centro diurno lavora moltissimo con il territorio. “A Bitonto – racconta – sono state realizzate esperienze teatrali molto belle, il Festival Anfiteatri per due anni, e poi diversi progetti con il liceo psico socio pedagogico di Terlizzi. L’esperienza più coinvolgente risale a sette anni fa, quando – a conclusione del progetto Diario di Bordo – una classe di quattordici studentesse condivise la gita d’istruzione di fine anno scolastico con i nostri ragazzi: un viaggio di sei giorni con tappe a Venezia, Padova e Trieste. Ricordo i loro sguardi smarriti alla partenza. Nonostante il percorso di nove mesi compiuto al fianco dei nostri ospiti, erano intimorite. Ma a fine gita, quando scesero dal pullman, furono baci, abbracci e pianti. È una scena scolpita nella mia memoria, perché il muro dello stigma era stato davvero abbattuto”.