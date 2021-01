Oggi la Messa di saluto di monsignor Cacucci all'arcidiocesi Bari-Bitonto

Oggi alle 11, nella basilica pontificia dei Santi Medici, monsignor Francesco Cacucci celebrerà la Messa di saluto all’arcidiocesi di Bari-Bitonto, che ha presieduto per ventun anni. Concelebreranno don Vito Piccinonna parroco-rettore della basilica, don Francesco Spierto e don Tommaso Genchi vicari parrocchiali, e don Oronzo Pascazio confessore spirituale.

La comunità parrocchiale parteciperà nel rispetto dei protocolli di sicurezza per l’emergenza sanitaria Covid-19, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale.

La celebrazione eucaristica sarà carica di emozioni. A don Vito Piccinonna il compito di ringraziare monsignor Francesco Cacucci per il suo lungimirante magistero, attento ai bisogni materiali e spirituali, in favore della basilica Santi Medici. Cacucci impartirà per l’ultima volta la solenne benedizione, lasciando di sé un ricordo affettuoso e indelebile.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della basilica Santi Medici.

Da domani, 25 gennaio, nella festa della conversione di san Paolo, l’arcidiocesi di Bari-Bitonto sarà guidata pastoralmente dal nuovo arcivescovo metropolita monsignor Giuseppe Satriano.

GLI ATTI PIÙSIGNIFICATIVI DI CACUCCI PER BASILICA E FONDAZIONE SANTI MEDICI

Tra gli atti più significativi dell’incisiva azione pastorale e culturale compiuta da monsignor Cacucci nel suo lungo magistero episcopale, molti hanno riguardato la promozione della basilica, della parrocchia e della fondazione Santi Medici.

Nella sua prima celebrazione eucaristica, avvenuta il 26 settembre 1999 in occasione della festa dei Santi Medici, dinanzi ad una gran moltitudine di fedeli Cacucci manifestò sentimenti di gratitudine al vescovo Aurelio Marena, sostando in preghiera davanti alla sua sepoltura. Alla presenza di monsignor Francesco Savino (vescovo di Cassano all’Ionio e all’epoca parroco-rettore della Basilica) e di altri sacerdoti, monsignor Cacucci pronuncio le parole “Il miracolo dei Santi Medici è oggi presente anche qui”, come riportato sulle testate giornalistiche (tra cui L’Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede) nella cronaca a firma del teologo Giuseppe Cannito. “Nell’arcidiocesi – disse – occupa un posto d’onore la basilica pontificia Santi Medici, la cui devozione è diffusissima in Italia e all’estero. Siamo grati al vescovo monsignor Aurelio Marena per aver realizzato questo tempio di Dio”.

Per cementare il culto mediceo, monsignor Cacucci fissò tra i suoi principali impegni liturgici un prezioso appuntamento annuale in coincidenza con la terza domenica di ottobre: presiedere la Messa conclusiva della festa esterna dei Santi Medici al rientro della solenne processione, assistito dai sacerdoti sul sagrato, alla presenza delle autorità e di una piazza stracolma di pellegrini e fedeli.

Altro importante impegno dottrinale, la sua volontà di presiedere le cerimonie del Premio nazionale di medicina Santi Medici, partecipando con grande dedizione ai convegni scientifici.

La basilica dei Santi Medici è stata definita “clinica dello spirito e del corpo”, e per tale motivo monsignor Cacucci l’ha scelta con privilegio per celebrare solennemente la Gionata mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio a ricordo dell’apparizione della Madonna di Lourdes.

In occasione del Giubileo straordinario della Misericordia indetto da papa Francesco il 19 dicembre 2015, per volere di monsignor Cacucci, la basilica pontificia è divenuta Sede Giubilare, per ottenere le indulgenze.

Altro evento storico quello dell’8 luglio 2007, quando l’arcivescovo, assieme al cardinale Giovanni Battista Re, inaugurò l’hospice Aurelio Marena, il centro oncologico per malati terminali alle spalle della Basilica, fiore all’occhiello della fondazione Santi Medici.

Monsignor Cacucci ha anche promosso un Centro di studi culturali, teologici e biblici, con la pubblicazione di pregevoli volumi medicei e mariani patrocinati dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto e dal Comune di Bitonto (con Edizioni Basilica Santuario), affidando al professor Giuseppe Cannito il delicato mandato di custodire una preziosa biblioteca ed una ricca banca dati su storia, culto, miracoli e devozione dei Santi Medici nel mondo cattolico e ortodosso.