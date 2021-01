Discarica dismessa in abbandono e degrado. Quando la bonifica?

Nei giorni scorsi la comunità di Bitonto è stata profondamente segnata dal tema ambientale: tutte le forze politiche cittadine si sono riunite intorno ad un tavolo virtuale, superando gli steccati ideologici, per approfondire la questione delle scorie nucleari sulla Murgia barese e tarantina. L’impegno, sancito da un accordo tra tutti i soggetti politici e le associazioni bitontine, porterà alla redazione di un documento ratificato all’unanimità, con l’intento di ribadire una ferma e compatta opposizione all’ipotesi di Deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Puglia.

Ma, al di là di quest’allerta che riguarda l’intera regione, ce n’è una più locale ma non meno importante, emersa negli ultimi giorni grazie agli attivisti del movimento VogliAMO Bitonto Pulita: il pessimo stato della vecchia discarica vicino alla zona artigianale, non recintata e mai sottoposta a verifiche per accertare l’eventuale necessità di bonifica. La discarica per rifiuti solidi urbani fu autorizzata nel settembre 1986 e poi dismessa. Della sua bonifica avrebbe dovuto occuparsi il gestore, ma questo non è mai avvenuto. Spetta dunque all’amministrazione comunale farsi carico del problema, che è ecologico ma anche igienico sanitario.

La cura dell’ambiente è purtroppo un’urgenza avvertita solo da una parte dei cittadini di Bitonto, per deficit culturale ma forse anche per negligenza. Se molti difettano ancora di cultura ambientale e senso civico, è dovere della comunità cittadina avviare una campagna di responsabilizzazione per la conservazione dell’ambiente, che rappresenta la principale eredità ai cittadini di domani, è casa comune e tetto che ciascuno condivide con l’altro.

Lo sviluppo economico di una città moderna dev’essere bilanciato da un’attenta analisi del territorio e dalla salvaguardia del labile equilibrio tra uomo e natura. Un rapporto che, complici anche gli atteggiamenti noncuranti di alcuni cittadini, richiede una virata decisa da parte dell’amministrazione della città, verso criteri di sostenibilità più rigidi che assicurino un territorio decontaminato e bonificato.

Il diritto alla conduzione della vita in un ambiente sicuro e salubre è universalmente riconosciuto: se l’uomo per natura ha dei diritti acquisiti dalla natura stessa, tali diritti vanno difesi e preservati anche a costo di mettere un freno ai consumi. L’uomo e la natura hanno contratto un accordo insolvibile e inderogabile, almeno fino a quando la storia dell’uomo coinciderà con la storia della natura.