Violazioni ambientali, Bitonto si aggiudica dieci foto trappole

Con determina n.32 del 22 gennaio scorso l'Ager (Agenzia Territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) ha ufficializzato la graduatoria degli enti locali ammessi alla fornitura di nuove fototrappole di sorveglianza contro le violazioni ambientali.

Ad annunciarlo, su facebook, la capogruppo del Partito Democratico di Bitonto, Antonella Vaccaro: "La nostra città si aggiudica dieci fototrappole da collocare all'interno del nostro territorio (in aggiunta alle altre attualmente attive)".

"C'è chi pensa che sia sbagliato promuovere attività di deterrenza di questo tipo, io credo che non sia il giusto approccio al problema. L'obiettivo non è sanzionare il cittadino sporcaccione ma educarlo alla civile convivenza e al rispetto dei luoghi", ha aggiunto la consigliera.

E ha concluso: "Confido nella massima collaborazione degli addetti ai lavori, la polizia municipale e Sanb, non solo per l'attività di indagine ma per una efficace campagna di sensibilizzazione e, naturalmente, per la bonifica dei luoghi. Seguirò con attenzione l'argomento".