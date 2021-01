Il Giorno della Memoria in 16 libri, oggi il talk dalle Officine Culturali

Si conclude oggi, Giorno della Memoria, il percorso di lettura e riflessione sulla Shoah 15 testi in 15 giorni, curato dalle Officine Culturali “Bollenti Spiriti” di Bitonto in collaborazione con il Presidio del Libro Ante Litteram “Nietta Verriello”, la Libreria Hamelin e BitontoLive.

Questa sera alle 18.30, in diretta dalle Officine Culturali, in un talk trasmesso sui canali social del progetto Polibris Digital Library, la responsabile del Presidio del Libro Ante Litteram Barbara Buttiglione, la vicepresidente delle Officine Culturali Chiara Cannito e la giornalista Mariella Vitucci faranno un rapido excursus sui libri scelti per l’iniziativa, sottolineandone i tratti distintivi e più interessanti.

Dopo l’approfondimento sui quindici testi, a cui se ne aggiunge un altro di recente pubblicazione, seguiranno i consigli di lettura di Gianna Lomangino, responsabile della libreria Hamelin.

I sedici testi

1. “La vasca del Fűhrer” di Serena Dandini (Einaudi 2020)

2. “Diario” di Anne Frank (Mondadori 2019)

3. “Heimat” di Nora Krug (Einaudi 2019)

4. “L’albero della memoria” di Anna e Michele Sarfatti (Mondadori 2019)

5. “Fu stella” di Matteo Corradini e Vittoria Facchino (Lapis Edizioni)

6. “Il tatuatore di Aushwitz” di Heather Morris (Garzanti 2018)

7. “La città che sussurrò” di Jennifer Elvegre (Giuntina 2015)

8. “Trilogia del ritorno” di Fred Uhlman (Salani Editore 2014)

9. “Qui non ho visto farfalle. Disegni e poesie dei bambini di Terezin” a cura di Jiri Weil (Praga 2001)

10. “Maus” di Art Spiegelman (Einaudi 2000)

11. “Essere senza destino” di Imre Kertesz (Feltrinelli 1999)

12. “Tu passerai per il camino di Vincenzo Pappalettera (Mursia 1999)

13. “Il silenzio dei vivi” di Elisa Springer (Marsilio 1997)

14. “Ultima fermata Aushwitz” di Frediano Sessi (Einaudi 1996)

15. “Se questo è un uomo” e “La tregua” di Primo Levi (Einaudi 1989)

16. “Il racconto della Shoah per il XXI secolo” di Francesca Romana Recchia Luciani (Progedit)