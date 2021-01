Interruzione di energia elettrica a Palombaio e Mariotto

E-Distribuzione SpA – Infrastrutture e Reti Italia – informa che, a seguito di lavori programmati per l’installazione di nuove apparecchiature elettriche negli impianti primari di Corato, Terlizzi e Bisceglie, l’energia elettrica verrà interrotta, dalle 3 alle 7 di venerdì 29 gennaio 2021, alle forniture di media e bassa tensione in vari Comuni della provincia di Bari.

Nel Comune di Bitonto saranno interessate dal blackout strade e contrade delle frazioni di Palombaio e Mariotto, indicate da E-Distribuzione nell’elenco diffuso con un avviso ai cittadini:

CON BOSCARELLO, VIA T.DELL’ERASMO*, VIA MONTEFREDDO, SC BOSCO IACO*, CON FONTANA, VIA BAZZARICO, CON TORRE REGNA, VCO BETTAZZI*, VIA LAMARMORA MA, VIA MAMELI MA, VIA CAPRERA MA, VIA EDIF.SCOLASTICO, VIA LIBERTA (DELLA), TRV VCO LIBERTA’ II, VCO LIBERTA’ I, VCO LIBERTA’ II, TRV VCO LIBERTA’, VIA XX SETTEMBRE, VIA CIALDINI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA GIORDANO VITAL, VIA INDIPENDENZA, VCO INDIPENDENZA*, VIA ISONZO MA, VIA MONTEGRAPPA MA, VIA QUARTO, CON QUARTO DI PALO, VCO MATTINE I, TRV MATTINE I*, VCO MATTINE II, TRV MATTINE II, VIA MENTANA, VCO BAZZARICO I*, VCO BAZZARICO II*, VCO BAZZARICO III*, VIA DEI MILLE, VCO ISONZO, VIA LEOPARDI, VCO MENTANA I*, VCO MENTANA II*, VCO MENTANA III*, VIA MARIOTTO TERLIZ, VIA PICCINI, VIA GEN.CANTORE*, VCO GIORDANO V., CON PEZZA S FRANC., CON MONTE VOLPI*.

Raccomandazioni importanti

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-Distribuzione invita a non commettere imprudenze e, comunque, a non utilizzare gli ascensori.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni o per la segnalazione guasti è possibile rivolgersi al numero verde 803.500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.