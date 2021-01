Gara di solidarietà per Giada

È gara di solidarietà per aiutare la piccola Giada, la bambina di Bitonto affetta da leucemia. I genitori, Cristian e Maria Anna, hanno espresso il loro ringraziamento per “l'enorme affetto e la tanta solidarietà che stanno ricevendo” attraverso la pagina facebook Museo del Bari, che nei giorni scorsi ha diffuso il loro appello.

“Vogliamo fare un plauso alla comunità di Bitonto che si è davvero mobilitata e stretta attorno a questi ragazzi”, si legge nell’ultimo post pubblicato.

L’incubo di questa famiglia è cominciato nove mesi fa, quando la notte dopo Pasqua la piccola fu portata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Bari perché le sanguinava il naso. Da lì fu subito trasferita al reparto di Onco ematologia pediatrica del Policlinico, dove fu diagnosticata la malattia.

Cristian, disoccupato da tre mesi, è in cerca di lavoro per poter sostenere la sua famiglia e i costi delle cure per la sua bimba.

Chi volesse donare, può trovare le informazioni utili sulle pagine facebook Museo del Bari e TutticonGiada.