Finalmente l’etichetta Made in Italy su salame, capocollo e mortadella

Entra finalmente in vigore l’obbligo di mettere in etichetta l’indicazione di provenienza su salame, mortadella e prosciutto Made in Italy, per smascherare l’inganno della carne straniera spacciata per italiana. Lo rende noto la Coldiretti annunciando che scade oggi, 31 gennaio, la proroga di due mesi concessa dal Ministero dello Sviluppo economico per la piena applicazione del decreto interministeriale sulle disposizioni per “l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”.

Un appuntamento storico in un momento di grande crisi per aiutare a scegliere l’82% degli italiani che, con l’emergenza Covid, vogliono portare in tavola prodotti italiani per sostenere l’economia e il lavoro del nostro territorio (indagine Coldiretti/Ixe’).

La norcineria pugliese, dove circa 1300 allevamenti mettono la firma, con il capocollo di Martina Franca, i salumi e i prosciutti di Faeto, la mortadella agricola, il salame pugliese e la salsiccia a catena – spiega Coldiretti Puglia – è un settore di punta dell’agroalimentare regionale, grazie al lavoro di circa 15mila persone tra allevamento, trasformazione, trasporto e distribuzione, con un fatturato che vale 600 milioni di euro. Fatturato fortemente ridimensionato nel 2020, per effetto della chiusura della ristorazione che rappresenta uno sbocco di mercato importante soprattutto per gli affettati di alta qualità.

L’entrata in vigore dell’etichetta Made in Italy sui salumi rappresenta dunque un momento di svolta per i produttori italiani, duramente colpiti dal crollo dei prezzi dei maiali e dal contemporaneo aumento di quelli delle materie prime per l’alimentazione degli animali. Il risultato è che le quotazioni pagate agli allevatori di maiali – denuncia Coldiretti – sono crollate fino al -38% durante la pandemia e solo nelle ultime settimane, proprio con l’avvicinarsi dell’introduzione dell’obbligo dell’indicazione d’origine, si è registrata una timida ripresa, secondo un’analisi del Centro Studi Divulga.

Il provvedimento, è importante per garantire trasparenza nelle scelte ai 35 milioni di italiani che, almeno una volta a settimana, portano in tavola i salumi (secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat), ma anche per sostenere i 5mila allevamenti nazionali di maiali messi in ginocchio dalla pandemia e dalla concorrenza sleale. A preoccupare è infatti l’invasione di cosce dall’estero per una quantità media di 56 milioni di “pezzi” che ogni anno si riversano nel nostro Paese per ottenere prosciutti da spacciare come Made in Italy. La Coldiretti stima, infatti, che tre prosciutti su quattro venduti in Italia siano in realtà ottenuti da carni straniere senza che questo sia stato fino ad ora esplicitato in etichetta.

Il decreto sui salumi prevede – spiega Coldiretti – che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a: Paese di nascita (nome del Paese di nascita degli animali); Paese di allevamento (nome del Paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali). Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: Ue e extra UE”.

È consentito lo smaltimento delle scorte fino ad esaurimento.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del Paese)”.

Per scegliere salumi ottenuti da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia basterà cercate la presenza esclusiva della scritta Origine Italia o la dicitura “100% italiano”.