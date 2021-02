Wi-Fi gratuito, quattro nuovi hotspot in città

Si estende la rete comunale degli spazi per il Wi-Fi gratuito e si semplificano le modalità di accesso.

Il Servizio Informatico del Comune di Bitonto, grazie al voucher da 15mila euro ottenuto nell’ambito del progetto WiFi4EU (con il quale la Commissione europea finanzia la creazione di hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici, per fornire a cittadini e visitatori un accesso internet di alta qualità in tutta l'Unione europea), ha realizzato quattro nuovi punti di accesso pubblico gratuito alla rete: a Palazzo di Città (nella Sala consiliare e nei due atrii), nella sede della Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo e in un’area della villa comunale (nella parte centrale del lato su viale Giovanni XXIII).

Questi nuovi hotspot sono attivi già da ottobre 2020, dopo aver superato con esito positivo il controllo a distanza dei tecnici della Comunità europea, che li finanzierà per tre anni.

Vanno ad aggiungersi alle piazze Wi-Fi create nel 2012 dal Comune, in collaborazione con il Consorzio Tecnologie Innovative, a Bitonto (piazza Cavour, piazza Marconi e piazza Moro), Palombaio (piazza Milite Ignoto) e Mariotto (piazza Roma).

Da gennaio 2021, poi, in tutti gli spazi di accesso Wi-Fi a disposizione sul territorio comunale sono entrate a regime nuove modalità semplificate di accesso.

Per poter usufruire degli hotspot non è più necessario richiedere credenziali agli uffici comunali. È sufficiente al primo accesso, dopo aver individuato una delle connessioni disponibili (denominate Hotspot Mariotto, Hotspot Palombaio, Hotspot Bitonto e Hotspot Bitonto/WIFI4EU), una semplice registrazione con l’inserimento del proprio nominativo e indirizzo email e la spunta del quadratino per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (la relativa informativa privacy viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato). Per gli accessi successivi basta inserire l’email già registrata per accedere alla rete e navigare liberamente.