A San Valentino tour culturale tra le edicole votive del centro antico

Ha fatto scalpore l'atto di estrema inciviltà compiuto pochi giorni fa in vico San Silvestro, nel centro antico di Bitonto, ad opera di ignoti: il danneggiamento – per fortuna solo parziale e temporaneo – di un’edicola votiva dei primi del 900, raffigurante la Vergine Maria con Gesù bambino.

Il gesto di barbarie, tuttavia, è stato tempestivamente neutralizzato dai residenti della zona, che hanno provveduto a ripulire il dipinto, evitandone la perdita che avrebbe danneggiato l'intera comunità.

Sulla vicenda, tra gli altri, è intervenuto il vicesindaco Rino Mangini, che ha spiegato i dettagli dell’accaduto e ha poi lanciato una proposta per ridare lustro alle edicole votive della città, tanto preziose quanto sconosciute.

"Innanzitutto è bene rassicurare tutti coloro che si sono dispiaciuti per la perdita dell'immagine. Per fortuna (o per intervento mariano, per chi ha fede) l'immagine sacra della Madonna con Bambino non ha subito danni: è intatta. Pare si tratti di un'oleografia (una cromolitografia che riproduce la pittura ad olio) stampata, risalente probabilmente alla prima metà del Novecento (ne danno notizia anche gli autori del volumetto "Le edicole votive a Bitonto", edizioni Gelsorosso)", esordisce Mangini in in post facebook.

E aggiunge: "Era coperta da una pellicola in plexiglass o plastica, che l'ha protetta dalla fiammata. Ringraziamo i residenti di vico San Silvestro per aver prontamente pulito e riprotetto l'edicola votiva".

"Rimane la gravità del gesto. Rimane il dubbio che possa succedere ancora. Da quanto è successo dobbiamo, tuttavia, ricavarne un insegnamento. Dobbiamo impegnarci di più non solo per la tutela, ma soprattutto per la valorizzazione di questa forma di arte e di devozione popolare, provando a comunicarne il valore anche ai più giovani.Bisogna agire", commenta Mangini.

Poi spiega: "Ecco perché ho dato mandato all'Ufficio Cultura del Comune di contattare la Proloco e il Cenacolo dei Poeti per organizzare insieme una passeggiata culturale tra le edicole votive del centro antico. Quando? Beh, se bisogna re-innamorarsi della propria città e della sua storia, quale occasione migliore di domenica 14 febbraio 2021. Un pomeriggio di San Valentino (a cui è dedicata la nostra Cattedrale) da trascorrere passo dopo passo, rispettando i protocolli anti Covid, per i vicoli e sotto gli archi della nostra città antica. Per re-innamorarsene!".

"Sarà una buona occasione per verificare anche lo stato di conservazione delle varie edicole, al fine dell'avvio di una pronta azione protettiva (magari con l'apposizione di lastre in policarbonato a protezione delle immagini) da parte del Comune di Bitonto. Nei prossimi giorni daremo maggiori dettagli organizzativi", conclude il vicesindaco.