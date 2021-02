Cerchietti per capelli per Giada, iniziativa solidale dell'Avis Bitonto

Il presidente e il direttivo dell’Avis Bitonto partecipano alla gara di solidarietà per la piccola Giada, la bambina di Bitonto affetta da leucemia. Hanno acquistato i frontini per capelli realizzati gratuitamente dalla concittadina Teresa Tedesco, e messi in vendita nei mercatini di Bitonto e frazioni al costo simbolico di un euro. Il ricavato viene devoluto alla famiglia di Giada.

Gli stessi cerchietti per capelli, per iniziativa dell’Avis Bitonto, saranno poi donati alle alunne delle primarie Don Milani e Cassano, e della scuola dell’infanzia di via Togliatti.

L’incubo della famiglia di Giada è cominciato nove mesi fa, quando la piccola fu portata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Bari e poi trasferita al reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico, dove fu diagnosticata la malattia.

Il papà di Giada, Cristian, disoccupato da tre mesi, è in cerca di lavoro.