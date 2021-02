Dal Comune contributo Covid straordinario per servizi ristorazione e strutture sportive

Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti) e associazioni sportive che gestiscono palestre, piscine, centri polisportivi o scuole di ballo, fortemente penalizzati sul piano economico e finanziario dalle misure di contenimento della pandemia, sono i destinatari del contributo straordinario una tantum che il Comune di Bitonto rende disponibile con l’obiettivo di integrare gli aiuti stanziati a livello nazionale e regionale.

I beneficiari dovranno essere titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attivi, con sede legale e operativa nel Comune di Bitonto, costretti a sospendere anche solo parzialmente l’attività a causa dei vari dpcm anticovid e rispettare il limite di erogazione nell’ambito degli aiuti “de minimis”(si tratta della regola introdotta dall’Unione Europea, che prevede per lo Stato e le Amministrazioni pubbliche la possibilità di erogare aiuti alle imprese entro il limite di determinati massimali).

Per le associazioni sportive dilettantistiche (asd, ssd, usd, poldil), le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata o costituite sotto forma di impresa, che gestiscono strutture sportive come palestre, piscine, scuole di ballo, centri sportivi polivalenti, oltre al requisito dell’attività sul territorio del Comune di Bitonto, è richiesto che siano titolari di un contratto di locazione per l’immobile in cui viene svolta l’attività sportiva sospesa.

Tra gli altri requisiti di natura amministrativo contabile, i richiedenti dovranno essere in regola al 31 dicembre 2019 con il pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza comunale, essendo eventualmente ammesse solo pendenze inferiori ai 500 euro.

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il contributo comunale straordinario è calcolato sulla percentuale di minori incassi del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

Per rendere più equilibrata la quantificazione del contributo sono state individuate 4 fasce di “danno economico” (ovvero minori incassi), a cui corrispondono altrettante fasce di contributo. Nella fascia 1, per perdite tra l’80 e il 100% del fatturato, l’importo del contributo è pari a 1.500 euro; nella fascia 2 (danno economico tra il 60 e il 79%) il contributo è di 1.000 euro; nella fascia 3 (valore della perdita tra il 40 e il 59%) il contributo è pari a 750 euro; nella fascia 4, infine, che comprende quanti hanno subito decrementi compresi tra il 20 e il 39%, il contributo previsto ammonta a 500 euro.

Le attività avviate nel corso del 2020 (fino al 25 ottobre) saranno collocate nella fascia 4.

Per le associazioni sportive dilettantistiche il contributo comunale straordinario è pari all’importo del canone mensile di locazione della struttura gestita fino ad un massimo di 500 euro. Le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata o costituite sotto forma di impresa possono beneficiare di un contributo comunale massimo, sempre riferito ad una mensilità del canone di affitto, pari a 1.000 euro.

I contributi saranno erogati a tutti coloro che presenteranno nei termini una domanda valida in base alla capienza delle risorse stanziate dalla Giunta pari a 120mila euro (100 per i pubblici esercizi e 20 per i gestori di strutture sportive); pertanto gli importi massimi erogabili potrebbero essere ridotti in sede di riparto tra tutti i richiedenti.

“Abbiamo recuperato 120 mila euro tagliando altri costi per dare un segnale di attenzione nei confronti di quelle attività che a causa delle strette anticovid, non hanno potuto e non possono ancora lavorare, e/o farlo al meglio”, commentano all’unisono Sindaco e Giunta comunale.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa misura di sostegno, anche perché essa è frutto di un proficuo percorso di condivisione con tutte le forze di maggioranza, e di un coinvolgimento informativo della minoranza: una testimonianza di quanto e come la Politica debba essere "unita" e "concorde", specie in momenti complessi come quello che stiamo vivendo. Ringraziamo, pertanto, tutti i segretari delle forze politiche di maggioranza e tutti i capigruppo del Consiglio comunale per aver accolto il nostro invito a partecipare a diverse videoconferenze per proporre misure che fossero eque, fruibili e sostenibili”.

La scadenza dell’avviso pubblico è fissata al 26 febbraio 2021. Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it.

Il bando integrale e la modulistica sono disponibili nella sezione Avvisi comunali dell’albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Bitonto.