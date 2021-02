Torneranno alla luce le chianche in piazza XX Settembre

Grazie ad un finanziamento europeo intercettato dall’amministrazione comunale, che supera il milione e mezzo di euro, piazza XX Settembre sarà ribasolata fino alla chiesa dell'Annunziata, estendendo l'area pedonale più importante di via Matteotti e arricchendola di verde e arredo urbano.

A darne notizia è il sindaco Michele Abbaticchio sulla sua pagina facebook.

La piazza – spiega – sarà ripavimentata recuperando, laddove è possibile, le antiche basole in pietra sepolte dall’asfalto messo a copertura delle chianche nei decenni passati.

Il basamento della medievale Torre dell'Annunziata, abbattuta quasi un secolo e mezzo fa per consentire l'allineamento di via Matteotti – aggiunge il sindaco – tornerà ad essere visibile con una lastra in vetro che consentirà di ammirare la fortificazione e l'annessa Porta Nova, che cingeva la città per difenderla dalle incursioni nemiche.

“È l'ennesimo intervento che riqualifica e recupera il nostro immenso patrimonio culturale, progettato due anni fa per consegnarlo alle nuove generazioni”, sottolinea Abbaticchio.