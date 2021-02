Da oggi i lavori di restauro nella basilica Santi Medici

Nella quinta domenica del tempo ordinario, le sacre immagini dei Santi Medici sono tornate nella teca che sovrasta l’altare maggiore. È stata una meraviglia per gli occhi dei fedeli rivedere le statue miracolose dei santi Cosma e Damiano nella loro nicchia satinata con bordi metallici dorati.

I bitontini e i pellegrini, spinti dalla necessità di chiedere ai Santi Medici il patrocinio per ottenere salute e protezione dalla pandemia, potranno recarsi all’altare e sostare dinanzi alle sacre effigi per implorare, venerare e pregare.

Intanto, partono oggi i lavori di restauro della “casa” dei Santi Medici. L’ha annunciato sabato sera il parroco rettore don Vito Piccinonna, al termine della celebrazione eucaristica prima della benedizione: “La basilica e la cripta necessitano di opere murarie che dureranno tra i due e i tre mesi, ma saranno fatti a blocchi nel tempo. Importanti lavori di consolidamento e conservativi per la sicurezza e l’accoglienza dei fedeli, affinché la basilica diventi più sicura per tutti e torni all’antico splendore”.

Da oggi la Basilica diventa un cantiere aperto, per cui le celebrazioni liturgiche feriali saranno celebrate in cripta, mentre le messe domenicali saranno celebrate nella navata centrale dell’aula liturgica in basilica, che sarà ingabbiata lateralmente da alte impalcature.

Per sostenere il costo di questi importanti e delicati lavori di restauro, il parroco-rettore ha fatto appello alla generosità dei fedeli: “La Basilica dei Santi Medici è di tutti e bisogna sentirla come la nostra casa”. Ci sarà un contributo finanziato della CEI mediante l’otto per mille grazie all’interessamento di monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, ma occorrerà un aiuto economico dalla Parrocchia, dai benefattori e dalle offerte dei fedeli.

Il nuovo arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, certamente darà il proprio contributo affinché giungano i finanziamenti necessari, in considerazione del posto d’onore che la basilica pontificia dei Santi Medici occupa nell’arcidiocesi. Corredata di pregevoli opere d’arte, ricca di tesori, la basilica è oggetto continuo di ammirazione per il suo patrimonio culturale, artistico e architettonico.

Ancora oggi fa eco la frase pronunciata il 19 marzo 1963 da monsignor Aurelio Marena “Magna erit gloria Domus istius” (“Sarà grande la gloria in questa casa di Dio”), come riporta il volume “Il carisma del vescovo monsignor Aurelio Marena (1950-1978) nella Basilica Pontificia dei Santi Medici Cosma e Damiano”, a firma del teologo Giuseppe Cannito.