Derattizzazione, interventi conclusi il 29 gennaio. Si riprende a marzo

Il piano di disinfestazioni per il primo trimestre 2021 è partito a gennaio con gli interventi di derattizzazione dal 26 al 29.

Nel piano, programmato su tutto il territorio comunale dal Servizio per i Lavori pubblici (Unità operativa Ambiente e Gestione integrata dei rifiuti), figurano interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione antilarvale contro zanzare e insetti alati nelle aree pubbliche del centro urbano e delle frazioni.

Le prossime operazioni, che saranno curate dalla ditta incaricata (Chemi.Pul.Italiana di Taranto), sono in calendario a marzo.

La derattizzazione sarà effettuata su aree comunali ed edifici pubblici dall’8 all’11 marzo.

La disinfestazione contro le larve di zanzare e insetti alati è in calendario dal 22 al 26 marzo.

Gli interventi di deblattizzazione, infine, saranno svolti a partire dal 29 e dureranno, “sconfinando” nel secondo trimestre, sino al 2 aprile.

Il programma potrà subire modifiche in caso di avverse condizioni meteo. Interventi puntuali potranno, poi, essere decisi sulla base di circostanziate segnalazioni, da far pervenire in forma scritta al Servizio per i Lavori pubblici – Unità operativa Ambiente e Gestione integrata dei rifiuti (e-mail: s.deastis@comune.bitonto.ba.it).

Si ricorda, infine, che il Comune non può intervenire nelle aree private (abitazioni, cortili, aree verdi condominiali, pozzetti di pertinenza delle abitazioni) e, pertanto, i diretti interessati (proprietari o titolari delle aree) devono intervenire autonomamente.