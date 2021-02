Abbandono e degrado nel parco Senatore Masciale

Nuovo sopralluogo nel parco Senatore Angelo Custode Masciale in una traversa di via Piepoli, nel tardo pomeriggio di ieri, da parte di alcuni volontari del movimento VogliAMO Bitonto Pulita fondato da Morena Aloisio. È stata l'occasione per analizzarne lo stato dell’area pubblica e per programmare ulteriori interventi.

L'ordinanza sindacale del 18 maggio 2020 (ben dieci mesi fa) che adibisce il parco ad area di sgambamento per cani di proprietà, presupporrebbe la presenza di cestini porta deiezioni, la cui mancanza costituisce facile alibi per fruitori incivili. Inesistenti anche i bidoncini porta rifiuti per la raccolta differenziata , fattore che favorisce la sporcizia del parco.

La perdurante assenza d’illuminazione pubblica rende inoltre agevole l’esercizio di attività illegali. La serratura del cancello, rotta da tempo, permette l’accesso indiscriminato e costituisce un pericolo per la sicurezza dei cani lasciati imprudentemente liberi.

Il giardino, dedicato al compianto ex sindaco Masciale, versa in evidente stato di abbandono e degrado. “Ribadiamo la necessità di una seria riqualificazione che vada oltre il semplice intervento spot”: è l’appello degli attivisti di VogliAMO Bitonto Pulita.