Patentini fitosanitari, corso di aggiornamento per sessanta agricoltori

Si è chiuso in questi giorni il secondo corso destinato ai titolari di aziende agricole del territorio per il rinnovo dei patentini fitosanitari.

Oliveti Terra di Bari, in collaborazione con Cia Puglia e WeWork, e con il benestare dell’Ufficio provinciale dell’Agricoltura della Città metropolitana di Bari, ha dato la possibilità a più di sessanta titolari di aziende agricole di partecipare ad un corso di aggiornamento necessario per restare al passo con le ultime norme in materia di acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fondamentali per le attività di gestione dei campi.

“È necessario che le aziende agricole, in questo momento storico in cui la Puglia è alle prese con la lotta al flagello xylella – spiega il presidente di Oliveti Terra di Bari, Gennaro Sicolo – siano pronte a fronteggiare qualsiasi pericolo e a collaborare per arginare l’avanzata di questa epidemia. Per questo motivo, anche nelle prossime settimane, promuoveremo altre iniziative per coinvolgere tutti gli attori del territorio in questa lotta senza confini al batterio che sta mettendo in ginocchio l’economia della nostra terra”.