Una scuola prêt-à-porter?

Una tavola rotonda per riflettere sulla politica scolastica in Puglia, stravolta dal Covid. È l’iniziativa del circolo bitontino del Partito Democratico, che vedrà protagonisti – oggi alle 19 in diretta sulla pagina facebook del Pd Bitonto – Carmelo Colonna (studente e componente esecutivo GD Terra di Bari), Angela Dragone (Flc-Cgil Taranto), Ezio Falco (Flc-Cgil Bari), Vito Fumai (Flc-Cgil BAT), Marilena Natilla (mamma), Giancarlo Visitilli (docente e operatore culturale).

"Passerà, e forse sta già passando, l'emergenza pandemica che da un anno ormai ci impone il distanziamento sociale. Quel che non passerà, perlomeno non tanto facilmente, sono le nuove costruzioni ideologiche, le paure e i falsi miti che hanno plasmato l'immaginario collettivo. Tra di essi, i vari cliché subiti dalla scuola italiana, raffigurata prima come covo di untori, poi come danno collaterale dell'inadeguatezza del sistema di trasporto pubblico, infine – particolarmente in Puglia – come servizio a domanda, bene di consumo da customizzare a seconda delle richieste del cliente”. Questa l’analisi del Pd Bitonto.

Da qui, le domande che si affronteranno nel dibattito di oggi.

Chi si assume le responsabilità di questa metamorfosi della pubblica istruzione nella pubblica opinione?

Quale politica l'ha prodotta e quale può ancora correggere il tiro?

“La grande paura del virus potrà anche terminare come passa un dolore, con un nuovo governo, con uno sprint delle vaccinazioni. Ma in ogni caso, senza la certezza dell'educazione pubblica come pilastro fondante della democrazia, domani sarà un giorno lungo e senza parole. Un giorno incerto di nuvole e sole”, conclude il Pd Bitonto.