Cantiere in piazza Caduti del terrorismo, abbattuti tre pini

“A due settimane dal nostro appello pubblico, martedì 9 febbraio – con il via ai cantieri in piazza Caduti del Terrorismo – abbiamo visto concretizzarsi ciò che temevamo: nonostante ci fossimo resi disponibili ad individuare zone idonee al trapianto, già tre pini (di cui uno di piccole dimensioni le cui operazioni sarebbero state molto agevoli) sono stati brutalmente tagliati”. A denunciarlo è il movimento VogliAMO Bitonto Pulita.

“Nell’anno 2021 – scrivono gli ambientalisti – presi da una pandemia che non lascia tregua e costringe a ripensare il proprio stile di vita, essenziale risulta essere l’attività di sensibilizzazione nei confronti dei temi ambientali. Se da un lato sempre più cittadini convintamente sostengono la necessità di politiche in tal senso più incisive, riscontriamo un parallelo disinteresse da parte di chi tali politiche dovrebbe sostenerle e attuarle. Le notizie volutamente ondivaghe e la poca trasparenza sul progetto ci rendono pessimisti sul proseguo degli stessi lavori e sulla relativa salvaguardia dei restanti alberi, nonostante le rassicurazioni del primo cittadino”.

“La passione ambientalista che anima le nostre azioni induce nuovamente a chiedere clemenza, non per gli alberi di piazza Caduti del terrorismo ma per la speranza che le nuove generazioni possano continuare a vivere senza il rischio, già prospettato da enti nazionali e sovrannazionali, di una totale desertificazione del territorio”, aggiungono gli attivisti del movimento cittadino, auspicando un cambio di rotta.

E concludono: “Non può Bitonto ancora sopportare tutto questo astio nei confronti di madre natura. Non si abbattano più alberi e si applichi finalmente anche nella nostra città la legge 10/2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), il cui obbligo di piantare un albero per ogni nato è da anni disatteso dal nostro Comune”.