Oggi in Cattedrale l’insediamento ufficiale di monsignor Satriano

È un giorno di festa per la chiesa di Bitonto, che celebra l’ingresso ufficiale del nuovo arcivescovo metropolita, monsignor Giuseppe Satriano, il terzo a capo dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Il 5 dicembre scorso monsignor Satriano è stato ricevuto in udienza da papa Francesco, che gli ha assegnato il compito di guidare la chiesa diocesana di Bari e Bitonto.

Il ministero pastorale di monsignor Satriano è inciso nel suo stemma episcopale, su cui campeggia il motto “Misericordias Domini cantabo” (Canterò le misericordie del Signore), citazione biblica dal Salmo 89. Equilibrio interiore, forza d’animo e saggezza sono le doti a cui è ispirato il suo magistero.

Oggi, nei dei primi vespri della VI domenica del tempo ordinario, monsignor Satriano presiederà la solenne concelebrazione eucaristica in Cattedrale, che ospita l’immagine sacra dell’Immacolata Concezione patrona di Bitonto, venerata nei secoli con un culto speciale dai bitontini (“Semper coluerunt imaginem Cathedrali summa devotione a civitatis Bituntinae)”.

La solenne liturgia d’insediamento pastorale avrà inizio alle 17 e sarà concelebrata da monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi, da don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale, da don Ciccio Acquafredda parroco della cattedrale, dai sacerdoti del capitolo concattedrale, dai parroci delle parrocchie bitontine e da una delegazione di presbiteri provenienti dalla diocesi di Rossano-Cariati (Calabria).

Alla celebrazione parteciperanno in primis i presidenti delle arciconfraternite e confraternite, le autorità civili e militari, tra cui il sindaco Michele Abbaticchio ed un numero ristretto di fedeli, che saranno contingentati secondo le vigenti norme sanitarie anticovid. I fedeli che non riusciranno ad accedere nell’aula liturgica potranno seguire la cerimonia nelle chiese di San Domenico e San Gaetano, tramite maxi schermi.

Chi è impossibilitato a partecipare in presenza alla messa, potrà seguirla a partire dalle 17 in diretta televisiva su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre) e in streaming sulle pagine facebook di parrocchie e confraternite bitontine e del Comitato Feste Patronali.

Monsignor Giuseppe Satriano ha già manifestato grande emozione per l’ingresso ufficiale nella chiesa e nella città di Bitonto, ricca di storia, cultura e tesori d’arte, tra cui primeggiano la splendida cattedrale (una tra le espressioni più belle dell’architettura romanico pugliese del XII-XIII secolo), l’imponente basilica pontificia dei Santi Medici del XX secolo, luogo di culto mediceo tra i più rinomati al mondo, e il Museo Diocesano “Aurelio Marena”, che raccoglie un patrimonio di beni artistici dal XIV al XX secolo.

