Allerta meteo per vento e neve, indicazioni e contatti della Polizia locale

Allerta meteo, con livelli differenziati sull’intero territorio regionale, nelle giornate di oggi e domani, diramata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia. A seguito dell’afflusso dai Balcani di masse d’aria molto fredde, sono previste precipitazioni nevose anche a bassa quota sul versante Adriatico e sulle zone interne peninsulari, oltre ad un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, con una marcata diminuzione delle temperature e la conseguente possibilità di estese formazioni di ghiaccio.

Per il territorio di Bitonto, che rientra nella zona C – Puglia Centrale Adriatica, si parla di allerta gialla per rischio neve, rischio idrogeologico e rischio vento.

Il Comune ha pertanto attivato la fase operativa di attenzione e seguirà ora per ora l’evolversi della situazione, in modo da poter intervenire nell’eventualità di emergenze.

Il Centro Operativo Comunale, insediato presso il Comando di Polizia locale, rivolge ai cittadini l’invito ad adottare comportamenti di prudenza per prevenire situazioni di pericolo, evitando di lasciare sui balconi piante e oggetti che potrebbero essere trascinati via dal vento e prestando attenzione al ghiaccio che potrebbe formarsi su strade e marciapiedi in seguito al brusco abbassamento delle temperature.

In caso di zone ghiacciate, si raccomanda di contattare tempestivamente il Comando di Polizia locale, pronto ad intervenire con mezzi spargisale. Due i numeri da chiamare: 800 381500 (numero verde) e 080 6458344.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sulle allerte meteo che riguardano il territorio comunale sono consultabili sulla pagina web del servizio InfoAlert365 (https://bitonto.infoalert365.it/) curato dalla Polizia locale di Bitonto.