Coldiretti Puglia: "Regalate fiori per San Valentino"

Sale a 120 milioni il crack del florovivaismo pugliese nell’ultimo anno, a causa della pandemia. La prima festa di San Valentino dell’era Covid può rappresentare l’occasione per un’importante boccata d’ossigeno per le aziende piegate dalla crisi: è la raccomandazione che arriva da Coldiretti Puglia, impegnata in una mobilitazione che coinvolge vivai, fattorie e agriturismi, che propongono menu speciali per gli innamorati e l’offerta speciale di fiori e violette del pensiero nel mercato contadino di Campagna Amica di Lecce.

Otto italiani su 10 (82%) con l’emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l’economia e l’occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa. Ecco perché la festa di San Valentino è il primo tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante e fiori made in Puglia. Una filiera che sviluppa due milioni di giornate lavorative e che ha pagato un prezzo pesantissimo per la crisi causata dalla pandemia. Un vero e proprio tsunami senza precedenti: per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio, sono stati azzerati eventi pubblici, fiere e assemblee, cresime, comunioni, battesimi e matrimoni.

L’appello della Coldiretti Puglia è dunque quello di regalare fiori per San Valentino, per dare una piccola boccata d’ossigeno al settore florovivaistico in ginocchio.