Chiacchiere e castagnole fai da te in una casa pugliese su due

Senza carri e feste in maschera, i protagonisti del Carnevale 2021 sono i dolci, chiacchiere e castagnole, fatte in casa da una famiglia pugliese su due. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’.

La necessità di passare il tempo fra le mura domestiche a causa delle misure anticovid ha spinto al ritorno della cucina casalinga, con la riscoperta di ricette e dolci della tradizione. La preparazione dei piatti tradizionali delle feste è tornata ad essere un’attività gratificante, anche come antidoto alle tensioni e allo stress provocati dalla pandemia. E fra gli strumenti di questa rivoluzione dei fornelli nelle case degli italiani, oltre a mattarello e frusta per le uova, è arrivata anche la macchina impastatrice, entrata ufficialmente quest’anno nel nuovo paniere consumi dell’Istat.

A Carnevale – stima la Coldiretti regionale – vengono consumati oltre 11 milioni di chili di dolci tipici con un costo che oscilla fra 5 euro al chilo di chi usa forno e fornelli casalinghi ai 15- 30 euro, con picchi anche di 65, per le diverse specialità che si possono trovare in panetterie e pasticcerie. Ma non è solo una questione di prezzo, perché preparare i dolci a casa permette di fare la differenza sul risultato finale grazie a una scelta accurata di ingredienti freschi e di qualità, a partire dalle uova e dal miele.

Le chiacchiere sono strisce dal bordo dentellato di pasta fritta e cosparsa di zucchero a velo, preparate con ingredienti facili da reperire in Puglia.

Le castagnole, il cui termine è dovuto alla piccola dimensione e all’analoga forma del frutto dei castagni, hanno origini antiche: nei più moderni ricettari ottocenteschi sono presenti ben quattro ricette diverse con questo nome, di cui una con cottura al forno già in un manoscritto di fine 700.

Il Carnevale prende le mosse dalla tradizione della campagna, dove segnava il passaggio tra la stagione invernale e quella primaverile e l’inizio della semina nei campi, che meritava di essere con ricchi banchetti in vista del digiuno quaresimale.