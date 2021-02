Concorso per infermieri, quasi 2mila partecipanti nella prima giornata

Quasi 2mila partecipanti nella prima giornata del concorso unico regionale per infermieri dell’ASL Bari. Le prove sono partite ieri mattina poco prima delle 8, quando sono stati aperti i cancelli d’ingresso: 930 i candidati alla prima sessione, 1.015 nella seconda, tenutasi a partire dalle 14. I candidati partecipanti, al termine delle prove, si prevede che saranno tra i 9 e 10mila, provenienti da tutta Italia e oltre. In maggioranza da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, ma anche Basilicata, Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. Ci sono anche 39 infermieri che arrivano dalla Germania, uno da Malta, 42 dal Regno Unito, 3 dall’Irlanda e 6 da altri Paesi extra Ue.

All’interno del perimetro della Fiera del Levante tutto si è svolto nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme legate all’emergenza sanitaria.

L’area esterna al nuovo padiglione fieristico è stata blindata con percorsi guidati, dotati di segnaletica verticale e orizzontale e presidiati da personale dedicato. Sono stati predisposti un’area pre triage e, in caso di necessità, un presidio sanitario dotato di ambulanza, una tensostruttura per la sosta o altri eventuali bisogni dei candidati ed un’area allattamento per le neo mamme.

L’organizzazione ha previsto inoltre una trentina di unità impegnate dentro e fuori il padiglione in misure di prevenzione, dal controllo della temperatura, al rispetto delle regole anti assembramento, dall’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche all’igienizzazione delle mani e 18 diversi varchi di ingresso per poter accedere all’area della selezione.

Anche gli spazi interni, per un totale di 18mila metri quadrati (l’equivalente di tre campi di calcio) sono stati preventivamente allestiti con 1900 banchi, in base al numero di candidati previsti ad ogni turno, con misure di distanziamento tra i singoli banchi e tra i diversi settori.

Tutti i candidati partecipanti alla procedura (17.200 gli iscritti) sono stati suddivisi in nove turni (mattina e pomeriggio) su cinque giorni lavorativi, fino a venerdì 19 febbraio. Nello stesso giorno, e nell’ambito dello stesso turno, viene effettuata la prova scritta e, a seguire, la prova pratica per una durata totale di 60 minuti, con la correzione automatica delle prove diffusa in diretta streaming sul Portale della Salute ASL Bari.