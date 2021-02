Disturbi alimentari, un vademecum per medici e pediatri

I disturbi alimentari, vere e proprie malattie mentali, per gli altissimi numeri delle persone colpite costituiscono una vera pandemia sociale, spesso invalidante o addirittura mortale, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Se non si fa di tutto per rafforzare la rete di prevenzione e di cura, se si lasciano soli nella loro profonda sofferenza, molti di loro non riusciranno a coltivare i propri sogni. E la società si condannerà ad un mondo senza futuro.

In occasione della decima edizione della Giornata del Fiocchetto Lilla, il Coordinamento nazionale DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) organizza il convegno "Nessuno si salva da solo", in programma sabato 13 marzo.

Nel corso dell’evento gratuito sarà presentato il vademecum per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta “L’abc dei DCA”.

Iscrizioni online (200 i posti disponibili). Per gli operatori interessati all’assegnazione di 6 crediti ECM, obbligo d’iscrizione entro il 9 marzo .

Obiettivo del convegno è divulgare la guida breve "Abbi cura di te" sui disturbi alimentari, scritta agli inizi del 2020 da alcuni tra i maggiori specialisti in materia e componenti del Comitato scientifico del Coordinamento. La guida è rivolta ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, per includerli nella rete di prevenzione e di cura dei disturbi alimentari. La presenza attiva e attenta di queste figure di riferimento può fare realmente la differenza nella storia delle persone affette da disturbi alimentari e delle loro famiglie, perché potrebbero intercettare precocemente i primi campanelli d’allarme della malattia, favorirne la diagnosi precoce e indirizzare efficacemente ai luoghi deputati alla cura, oltre a fare da tramite tra questi luoghi, le persone malate e le famiglie, accompagnandole lungo il percorso di cura e anche dopo.

Il convegno, accreditato dall'Azienda USL di Parma, sarà occasione d’incontro, sia pure online, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, istituzioni e associazioni di familiari ed ex pazienti, per richiamare l'attenzione sui disturbi alimentari, sulla loro complessità, e per consentire o intensificare l'inclusione di queste figure professionali, rafforzando la rete di prevenzione e di cura.

IL PROGRAMMA

Ore 9: apertura e introduzione al tema

Interventi di Maddalena Patrizia Cappelletto, presidente Coordinamento DCA e associazione La vita oltre lo specchio (Toscana); Pierantonio Muzzetto in rappresentanza dell'Ordine dei Medici

PRIMA PARTE (9.30/10.30)

Prima sessione “L’abc dei DCA, un supporto per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Il ruolo delle associazioni e dei familiari”

Relatori Maddalena Patrizia Cappelletto, Pierandrea Salvo, Chiara De Panfilis, Mario Scali, Massimiliano Ferrari

Intervento di Stefano Bertomoro (associazione Fenice - Veneto)

Seconda sessione “I disturbi alimentari in età evolutiva e il compito per medici e pediatri”

Relatori Stefano Vicari, Valeria Zanna, Giovanni Gravina

Intervento di Simona Simone (associazione FANEP - Emilia Romagna)

Terza sessione “I disturbi alimentari, livelli di cura e dove curarsi. Il colloquio breve con pazienti e genitori”

Relatori Walter Milano, Gianfranco Bruschi

Intervento di Francesca Angelini (associazione Coraggio - Umbria)

SECONDA PARTE (11/12.30) Sessioni di approfondimento

TERZA PARTE (12.30/13.30) Tavola rotonda dei relatori su domande delle associazioni e dei partecipanti

Moderano Antonella Cornale (associazione Midori - Veneto), Roberto Berselli (Fondazione CEIS onlus - Emilia Romagna)

Conclusioni e saluti di Stefano Bertomoro (presidente associazione Fenice).