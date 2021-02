Prima ciclovia a Bitonto, il cantiere partirà il 25 febbraio

Giovedì 25 febbraio paritrà il totale rifacimento di via Cela, che diventerà la prima ciclovia cittadina attrezzata. Collegherà Bitonto a Mariotto, passando da Palombaio.

Ad annunciarlo è il sindaco Michele Abbaticchio: "Storica arteria rurale, via Cela è un percorso naturalistico strategico verso il nostro Bosco e lo stesso Parco dell'Alta Murgia".

Il primo cittadino llustra i lavori che verranno effettuati: "Manto stradale nuovo per circa 8 chilometri, segnaletica per bici, semafori per la sicurezza sugli incroci con le arterie provinciali e pannelli con display a scopo informativo sulla protezione civile e dissuasori per ridurre la velocità dei veicoli, nonché varie aree di sosta attrezzate, saranno le opere da compiersi".