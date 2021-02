Domani Via Crucis in diretta dalla chiesa del Purgatorio

L'arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio entrare nella Quaresima per celebrare i riti della Settimana Santa e alla Pasqua.

Domani, prima domenica di Quaresima, alle 19 inizia la tradizionale celebrazione della Via Crucis nella chiesa del Purgatorio con le letture dedicate eseguite dalle consorelle e dai confratelli a turno, e i canti della tradizione quaresimale bitontina.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, la capienza della chiesa è ridotta a 46 posti. Per dare a tutti la possibilità di seguire la Via Crucis, il direttivo dell’arciconfraternita ha deciso, per la prima volta nella storia del pio sodalizio, di trasmetterla in diretta televisiva, a partire dalle 19, sul canale 78 del digitale terrestre (DeltaTV, raggiungibile in tutta la Puglia), e in differita sulla pagina facebook dell’arcicongregazione.

Anche il Settenario dedicato all'Addolorata, che si terrà sempre nella chiesa del Purgatorio dal 18 al 25 marzo e il cui programma verrà diffuso nei prossimi giorni, sarà trasmesso in diretta televisiva sullo stesso canale.

“L’obiettivo – dichiara il priore Andrea Vacca – è consentire ai tanti fedele e devoti che sono soliti partecipare ai nostri riti della Quaresima di continuare a seguirli a distanza, per provare a viverli anche stando a casa”.