Olio, Coldiretti Puglia: “Stretta per utilizzo sansa per produrre biogas“

In Italia la filiera olivicolo olearia è un asset strategico dell’agroalimentare, che vale oltre 1,2 miliardi di euro nella sua fase agricola e 3 miliardi in quella industriale. E la Puglia produce oltre il 50% dell’olio Made in Italy.

Serve una stretta per rafforzare l’alleanza strategica con i produttori di agro energia e gli impianti di biogas, in modo da garantire la certezza e la continuità del ritiro delle sanse e sostenere la svolta green della filiera olivicola olearia. È quanto sostiene Coldiretti Puglia, in seguito alla richiesta di Unaprol di un incontro al Ministero dello Sviluppo economico per valorizzare la filiera italiana in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica che non può prescindere dalla definizione di un piano strategico che regoli e promuova la gestione green dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione delle olive.

La destinazione energetica garantisce infatti certezza, capillarità e continuità del ritiro della sansa umida che – aggiunge Coldiretti Puglia – se non viene allontanata nel giro di 24 ore, causa il rallentamento dell’attività dei frantoi con l’aggravio dei costi, il peggioramento della qualità delle olive in giacenza e il rallentamento della raccolta in campo.

“L’utilizzo delle sanse umide a fini energetici va garantita a beneficio dell’intera filiera dell’olio, per la evidente stretta sui costi a carico delle imprese, la netta riduzione dell’impatto ambientale, più alti livelli qualitativi dell’olio e il miglioramento delle rese produttive”, ribadisce il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Unaprol è pronta a lavorare a fianco del MISE in questa direzione, per sanare le criticità emerse riguardo alla destinazione della sansa vergine a fini energetici, con gli operatori del settore, ben consapevoli delle potenzialità ambientali ed economiche connesse al rafforzamento dall’alleanza strategica tra gli attori della filiera.