Deposito rifiuti radioattivi, osservazioni a SOGIN anche per raccomandata o corriere

Per garantire la più ampia partecipazione al processo di consultazione pubblica per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, e per rispondere alle legittime richieste dei territori interessati ad esprimere nel modo più articolato possibile le proprie osservazioni e pareri tecnici, SOGIN (Società di Gestione Impianti Nucleari, la società di Stato incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi) ha integrato i sistemi d’inoltro delle osservazioni in digitale previsti dalla legge con l’invio di documentazione cartacea o su supporti ottici (cd e dvd).

Sarà possibile recapitare con raccomandata o tramite corriere all’indirizzo della sede centrale di SOGIN (via Marsala 51/c, 00185 Roma) eventuali ulteriori materiali ad integrazione dei pareri tecnici già inviati al sito www.depositonazionale.it con una dimensione massima di 20 MB (limite tecnico determinato dalla Posta Elettronica Certificata). Questa nuova procedura è spiegata in dettaglio sul sito www.depositonazionale.it.

Inoltre, i 1.500 caratteri destinati all’abstract delle osservazioni sono stati portati a 6mila. SOGIN ricorda che questo spazio di consultazione pubblica è destinato a raccogliere, laddove necessario, gli elementi di sintesi dei contenuti prodotti nella documentazione allegata che sarà oggetto di analisi e valutazione in vista di un seminario nazionale.

L’articolo 27, comma 3 del D.lgs. 31/2010 stabilisce che “i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato”. La modalità di trasmissione delle osservazioni via e-mail indicata nella norma di riferimento è pertanto ampliata con la possibilità di integrare l’invio digitale con documentazione cartacea o su supporto ottico.