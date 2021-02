Nave Cavour, a bordo cinque bitontini. Il racconto di Leo Frisone

Si parla anche bitontino sulla portaerei Cavour della Marina Militare italiana, ormeggiata da dieci giorni nella base navale della Seconda Flotta della US Navy di Norfolk, in Virginia.

A bordo dell’ammiraglia della Squadra Navale della Marina, impegnata nella campagna “Ready for Operations” sotto la guida del capitano di vascello Giancarlo Ciappina, 580 membri di equipaggio, per il 70 per cento pugliesi. Tra loro anche cinque bitontini: Arianna Carbonara, Pasquale Dell'Olio, Leonardo Frisone, Fabio Galgano e Domenico Pierno.

Tra Bitonto e Norfolk una distanza 1.700 miglia e sei ore di fuso orario, colmata grazie alla Rete. Conversazione ad intermittenza di circa quaranta minuti, quando in Italia sono le 21 e in Virginia le 15, con uno dei bitontini a bordo: Leonardo Frisone. Quarantotto anni, 28 dei quali in Marina, diploma di perito tecnico e laurea magistrale in Scienze politiche, Leo ha lasciato a Bitonto la moglie Francesca e due ragazzi ormai grandi, Jasmine di 21 anni e Fabrizio di 19, da sempre abituati alle sue lunghe assenze da casa.

“La vita in Marina è questa: o la ami o la lasci”, dice a BitontoLive. E aggiunge: “La cosa che mi manca di più è la famiglia. Quando rientreremo da questa missione sarà maggio e non vedo l’ora di stare qualche giorno con mia moglie e i miei figli”.

Arruolato in Marina “quasi per caso”, Leonardo Frisone racconta di aver cercato invano lavoro dopo il diploma all’istituto tecnico: “Ho tentato vari concorsi, come tanti ragazzi del sud, per trovare una sistemazione. Poi è arrivata la Marina. Certo, rimanere è stata una scelta, perché se non hai passione non puoi restare lontano da casa per tanto tempo”.

Nave Cavour è approdata nella costa atlantica degli Stati Uniti dopo un’impegnativa navigazione di diciassette giorni, di cui dieci di traversata oceanica, dopo aver lasciato il 28 gennaio la stazione navale di Mar Grande a Taranto. La campagna RFO ha un obiettivo importante: conseguire la certificazione all’impiego operativo dei nuovissimi velivoli del programma Joint Strike Fighter, gli F35-B.

“Gli americani (a bordo della Cavour sono 180) – spiega Leo – ci stanno supportando nella certificazione della loro portaerei, mettendo in comune le loro conoscenze ed esperienze. Il rapporto è molto cordiale, anche se manteniamo le distanze per ragioni di sicurezza anticovid, lavoriamo bene insieme. La lingua è un ostacolo superabile: ci facciamo capire e si fanno capire. Riusciamo a superare anche piccoli problemi tecnici come le prese di corrente incompatibili. Il cibo è un buon collante: si magia rigorosamente italiano, e anche gli americani devo dire che apprezzano!”.

A fine febbraio la portaerei Cavour lascerà il porto di Norfolk per dare il via alla fase calda: una serie di decolli e appontaggi dei nuovi velivoli F35-B, oltre a numerose prove tecniche condotte da un team di ingegneri e collaudatori dell’Integrated Test Force statunitense, necessarie per verificare la compatibilità tecnica tra l’aereo, la nave e i suoi sistemi. Il conseguimento delle certificazioni RFO è il primo passo verso il raggiungimento della Initial Operation Capability, la capacità operativa iniziale della portaerei Cavour con il velivolo F35-B. L’obiettivo finale, previsto entro fine 2024, è l’acquisizione della Final Operational Capability, quando la nostra Marina Militare potrà disporre di un adeguato numero di velivoli e piloti. L’Italia sarà allora tra i pochi Paesi al mondo, e l’unico in Europa, a disporre di una capacità portaerei di velivoli da combattimento di quinta generazione. Traguardo storico, avviato proprio quest’anno, quando ricorre il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Paesi alleati e amici, nel solco della tradizione marinara che spinse un navigatore genovese a seguire rotte all’epoca sconosciute, scoprendo le Americhe.

“Man mano – racconta Leonardo Frisone – ho preso consapevolezza dell’importanza di questa missione, che ha una portata storica per la Marina e per il Paese. Ci tengo a sottolineare che la partecipazione di cinque bitontini dev’essere un orgoglio per la nostra città. Facciamo squadra, nei limiti del possibile. Siamo tutti impegnati nelle varie operazioni e mansioni, qui è come stare alla festa del paese: gente che monta e smonta, carica e scarica… Ma quando ci capita d’incontrarci è bello scambiare qualche parola nella nostra lingua, anche notizie apprese dai parenti”.

I marinai italiani non hanno ancora visto i nuovi F35-B. “Ma ci stiamo preparando, stiamo prendendo le misure, stiamo mettendo assieme i pezzi di un grande puzzle, e poi verrà fuori il modello gigante…scala 1:1”, dice Leo.

Poi descrive la giornata tipo a bordo della Cavour: sveglia alle 7 (salvo ordini diversi), colazione e subito dopo riunioni operative in gruppi, ciascuno con una mansione giornaliera diversa. “C’è sempre da fare. Pausa pranzo e di nuovo al lavoro, fino a quando non si è portato a termine il compito intrapreso la mattina”.

Il morale è abbastanza alto, ma – confessa – ci sono giornate e momenti down. “La famiglia manca e tanto… allora faccio attività sportiva, leggo e soprattutto cerco di stare in compagnia, perché parlando con gli altri l’umore migliora sempre. Il momento più duro è stato durante l’isolamento iniziato l’8 gennaio scorso. Dopo qualche giorno ho saputo che mia madre Maria Luigia, 76 anni, ospite della casa di riposo Villa Giovanni XXII a Bitonto, aveva contratto il Covid. Per fortuna è asintomatica e non ha avuto alcun tipo di conseguenze, ma la preoccupazione è tanta…”.

Le misure anti contagio dettano legge a bordo. “Il Comando – spiega Leonardo – ha preso tutte le possibili precauzioni: prima l’isolamento di quindici giorni, poi i tamponi. Il Covid è un nemico, immaginate cosa succederebbe se dovesse scoppiare qui un focolaio”.

Sulla Cavour le cabine dell’equipaggio non hanno oblò. “Quando usciamo sul ponte di volo o ci permettono di passeggiare giù in banchina vediamo navi americane, e in lontananza terra, forse la base Usa, che mi dicono sia enorme. L’Italia, la Puglia, Bitonto, sono lontanissime. Ma nel cuore sono sempre presenti”.