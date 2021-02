Nasce Recovery Sud, la rete dei sindaci meridionali per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Per ora sono cinquanta, ma sono pronti a coinvolgere tutti gli altri colleghi per diventare molti di più. Pugliesi, calabresi, campani, siciliani, lucani, molisani: sono i sindaci del Sud che hanno deciso di fare fronte comune per non perdere l'occasione del Recovery Fund, creando una rete che chieda al Governo di accelerare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di mettere i Comuni, a corto di personale e di risorse, in condizione di non perdere questa occasione storica.

Le prime adesioni sono dei sindaci di Acate, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Biccari, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casalduni, Casamassima, Cassano Murge, Castellino del Biferno, Cellamare, Celle San Vito, Conversano, Corato, Diamante, Ginosa, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Irsina, Lampedusa, Latronico, Lizzano, Marcianise, Martano, Mendicino, Monte di Procida, Monteleone di Puglia, Montescaglioso, Morigerati, Noicattaro, Poggiorsini, Polignano, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santa Domenica Talao, Santeramo in Colle,Tarsia, Trebisacce, Trepuzzi, Toritto, Turi, Tursi.



I sindaci della rete hanno poi inviato una lettera aperta - che di seguito riportiamo - al neo presidente del consiglio, Mario Draghi.



«Caro Presidente Draghi,

siamo 50 sindaci che non vogliono, in alcun modo, veder passare il treno del Recovery Fund senza che esso riporti nei nostri Comuni quei giovani talenti che negli ultimi anni, con un'emorragia lenta ma costante, abbiamo visto andare via.

Abbiamo deciso così di creare una rete che ci consenta di essere partecipi e protagonisti del processo di cambiamento che, secondo quanto lei ha dichiarato, questo piano dovrà provocare.

Non vogliamo arrivare a questo appuntamento impreparati. E se possiamo già dare un contributo nella revisione del Pnrr, fornendo il nostro punto di vista affinché sia quanto più possibile aderente alle necessità dei nostri territori, siamo pronti a darlo.

Numerosi studi dicono che continua ad aggravarsi il divario economico fra l'Italia meridionale e il Centro-nord (secondo la Cgia di Mestre il differenziale di reddito procapite è passato dai 14.255 euro del 2007 ai 14.905 euro del 2015). La crisi del coronavirus, inoltre, ha dato un ulteriore colpo: secondo Banca d'Italia, l'occupazione, nel secondo trimestre 2020 è calata del 4,4% rispetto al 2019, contro dell’1,2 per cento nel Nord.

Ogni giorno nei nostri uffici entrano cittadini impauriti per il futuro dei loro figli. Nonostante tutte le misure adottate per attutire il colpo attraverso ristori, ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, leggiamo negli occhi di commercianti, madri, imprenditori, lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, studenti, lo sconforto e l'incapacità di reagire.

Ma noi non vogliamo limitarci a chiedere che gli obiettivi del Recovery siano all'altezza della gravità della situazione nei nostri territori. Vogliamo essere messi in condizione di svolgere bene il nostro ruolo di sindaci, chiedendo di avere in tempi rapidi un cronoprogramma e una sorta di "manuale delle istruzioni" del Pnrr. Dobbiamo capire cioè cosa saremo chiamati a fare, quali procedure dovremo attivare, ecc., per consentire un utilizzo quanto mai celere dei fondi.

Siamo a disposizione per valutare insieme a lei e al suo governo, se nei documenti di pianificazione siano state considerate adeguatamente tutte le esigenze specifiche dei territori, e in particolare delle aree interne e marginali.

Soprattutto, vogliamo dare impulso ad associazioni, professionisti, imprese e altri stakeholder dei nostri territori affinché facciano proprio lo spirito del Recovery e lo riempiano di contenuti veri.

Alcune realtà territoriali già si stanno mobilitando (pensiamo alla Fondazione Isola che non c'è che in Puglia, Basilicata e Molise sta portando avanti la campagna "Vogliamo anche al Sud treni più veloci"). Sulle materie che competono a noi, come gli interventi sulla pubblica amministrazione, per la quale il Pnrr pensa a nuovi modelli organizzativi e a un forte impulso verso la digitalizzazione, cercheremo di dare un contributo in base alla nostra esperienza amministrativa. Chiedendo ad esempio di dare concretezza al suo proposito di "irrobustire le pubbliche amministrazioni del Sud" attraverso un piano di assunzioni che consenta a ogni nostro Comune di dotarsi di uno staff di almeno 4-5 giovani collaboratori pronti a lavorare sugli obiettivi del Pnrr, da selezionare a livello nazionale attraverso una procedura rigorosa che riconosca una premialità a coloro che hanno acquisito esperienze significative fuori delle nostre regioni.

Solo così, riportando al Sud i cervelli che abbiamo perso, attivando le risorse dei nostri territori e scommetendo sulla coesione, si può sperare di rilanciare la nostra Nazione.

Confidando in un Suo attento ascolto, Le porgiamo i più distinti saluti».