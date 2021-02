"Un ragazzo bravissimo e divertente": Vincenzo Sblendorio ricorda Gresini

Due giorni fa, dopo aver lottato per due mesi contro il Covid, si è spento Fausto Gresini, 60 anni da poco compiuti, ex pilota di motociclismo e attuale manager della scuderia che porta il suo nome, la Gresini Racing, protagonista in tutte le categorie del motomondiale, dalla MotoGP fino alla versione elettrica.

Con 21 gran premi vinti, Gresini si è laureato due volte campione del mondo con la 125 cc nel 1985 e nel 1987. Da quando era diventato manager, l’ex pilota originario di Imola ha potuto festeggiare 6 titoli iridati.

Tanti gli sportivi che hanno lasciato un ricordo commosso di Gresini: dal suo grande amico Loris Capirossi al ceo di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, dall’ex campione del mondo Casey Stoner alla leggenda del motomondiale Giacomo Agostini.

BitontoLive ha raccolto il ricordo personale del bitontino Vincenzo Sblendorio, 62 anni, anch’egli pilota negli stessi anni di Fausto Gresini e vincitore di 4 titoli italiani tra il 1984 e il 1986, vestendo le livree dei team Mancini TM e Faccioli. “Fausto – ha detto commosso Sblendorio – era una bravissima persona, un ragazzo molto divertente”.

Ha anche rimarcato la differente mentalità con cui veniva considerato lo sport motociclistico: “Al nord Italia erano molto più avanti mentre da noi era considerata un’attività propensa ad ucciderti”.