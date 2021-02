Gli ambientalisti bitontini: “Consiglio comunale monotematico per dire no a scorie sulla Murgia”

Il decreto Milleproroghe approvato alla Camera dei Deputati contiene, anche grazie al lavoro di mediazione nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, l’emendamento a firma Fornaro che estende a 180 giorni i tempi per la consultazione pubblica, dopo la pubblicazione avvenuta il 5 gennaio scorso, della Cnapi (la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito unico per i rifiuti radioattivi).

Lo comunica Il movimento VogliAMO Bitonto Pulita, sottolineando che “nello stesso emendamento slitta anche il seminario nazionale, propedeutico all’adozione della nuova carta, che si svolgerà dopo 240 giorni, anziché dopo 120”.

Le associazioni ambientaliste bitontine VogliAMO Bitonto Pulita, Mowgli e Fare Verde dichiarano apprezzamento per questa decisione ed auspicano che “l’amministrazione comunale di Bitonto colga prontamente l’occasione per indire un consiglio comunale aperto monotematico sul tema del sito unico nazionale per le scorie radioattive sulla Murgia, prendendo una netta posizione di contrarietà”.